Obvezne maske, vlada o konjunkturnem paketu

Frankfurt – V Nemčiji v teh dneh velja obvezno nošenje mask, rut ali šalov v trgovinah in javnem prometu. Tako so se deželne vlade odločile v zameno za ponoven zagon prodajaln in povrnitev nekaj normalnosti v mestna središča. A prvi odzivi kupcev so previdni, zato vlada v Berlinu snuje nov paket ukrepov za spodbujanje potrošnje in pomoči podjetjem.Podobno kot v krizi leta 2008 največ govorijo o dodatni finančni pomoči avtomobilski industriji. Takrat je država za spodbujanje nakupov novih vozil industriji namenila okoli 5 milijard evrov subvencij oziroma 2500 evrov na prodano vozilo. Tudi tokrat je avtomobilska industrija ...