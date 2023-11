Oče Trump je v sinovih očeh genij, umetnik in vizionar

Donald Trump mlajši je v ponedeljek nastopil kot prva priča obrambe na procesu v civilni tožbi pravosodne ministrice države New York proti očetovemu podjetju zaradi poslovnih prevar. Očeta je opisal kot nepremičninskega genija, poročajo ameriški mediji.

Trump mlajši je več ur razlagal zgodovino podjetja The Trump Organization, očeta Donalda Trumpa opredelil kot genija, umetnika in vizionarja na področju nepremičnin, saj da je znal spremeniti uničene zgradbe in zemljišča v prečudovita poslopja in igrišča za golf.

Odvetnik Cliff Robert ga je popeljal skozi zgodovino podjetja in razne projekte, med drugim poslopje pošte v Washingtonu, ki so ga spremenili v hotel.

Predstavitev je bila podobna poslovni promociji podjetja, pri čemer je glede obtožb o napihovanju vrednosti premoženja tudi Trump mlajši pojasnjeval, da je vse skupaj dejansko vredno veliko več, kot znašajo uradne cenitve.

Sodnik Arthur Engoron je priči in odvetnikom dovolil, da povedo zgodbo uspešnega podjetja, in je zavračal ugovore tožilcev, vendar potem tudi ugovore odvetnikov, ko je prišlo na vrsto tožilstvo. Tožilka Coleen Faherty sicer ni porabila veliko časa, saj je bil Trump mlajši že zaslišan kot obtoženec.

Trumpovi odvetniki so napovedali, da bodo poklicali več kot sto prič v svojo korist, čeprav se zavedajo, da ne morejo zmagati, saj je po sodnikovi odločitvi le še vprašanje, koliko kazni bo treba plačati. Pravosodna ministrica zahteva 250 milijonov dolarjev in prepoved poslovanja v New Yorku.