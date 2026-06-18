OceanGate: znano je, kaj je zapečatilo usodo Titana, ki je raziskoval Titanik

Tragična nesreča podpornice Titan, ki se je junija 2023 v organizaciji podjetja OceanGate potopila v Atlantik, da bi prišla do razbitin Titanika, v kateri je umrlo vseh pet ljudi na krovu, ustanovitelj OceanGatea Stockton Rush, končno dobiva epilog. Tragični poskus potopa do Titanika, ki je ob nesreči doživel ogromno pozornosti svetovne javnosti, vse bolj kaže na to, da se potop sploh ne bi smel zgoditi, saj so se težave z vsakim poskusom samo kopičile.

V poročilu, objavljenem včeraj, je kanadski odbor za varnost v prometu (TSB) ugotovil, da so bile za nesrečo ključne številne pomanjkljivosti v zasnovi same podmornice kakor tudi posebnosti širše kulture podjetja, kot izsledke poročila povzema britanski Guardian.

OceanGate, ki je po nesreči julija 2023 sporočil, da ustavlja »vse raziskovalne in komercialne dejavnosti«, se je predstavljal kot ambiciozno podjetje za podmorsko raziskovanje. Njegova posebnost je bila podmornica Titan iz ogljikovih vlaken, namenjena potopom v velike globine. A preiskovalci opozarjajo, da pred tem ni bilo primera, da bi se plovilo s človeško posadko in trupom iz ogljikovih vlaken potapljalo v globoki ocean.

Vsi na krovu so umrli takoj Na 6,7 metrov dolgi podmornici Titan so bili britanski raziskovalec in pilot Hamish Harding, star 58 let; britansko-pakistanski poslovnež Shahzada Dawood, star 48 let, in njegov 19-letni sin Suleman; Paul-Henri Nargeolet, globokomorski potapljač, pilot podmornic, nekdanji poveljnik francoske mornarice in vodilni poznavalec razbitin Titanika; ter ustanovitelj OceanGatea Stockton Rush. Podjetje OceanGate je organiziralo odprave do razbitin Titanika, ki je leta 1912 po trku z ledeno goro potonil, pri čemer je umrlo več kot 1500 od 2200 potnikov in članov posadke. Titan se je potopil junija 2023, skoraj dve uri po začetku potopa, ko je bilo na krovu pet ljudi, so komunikacije utihnile. Izginotje je sprožilo obsežno mednarodno iskalno akcijo, v kateri sta sodelovali Kanada in ZDA. Vseh razbitin niso našli, a preiskovalci so sklenili, da je plovilo implodiralo v bližini razbitin Titanika in da so vsi na krovu umrli takoj.

Priznavali so, da so odprave tvegane

Podjetje je sicer priznavalo, da so odprave tvegane, vendar po ugotovitvah poročila niso razumeli, kako velika so ta tveganja. OceanGate je za preverjanje odpornosti na pritisk izdelal dva modela Titana v tretjinskem merilu in opravil šest testov. Oba sta odpovedala pri globinah, večjih od tiste, na kateri leži razbitina Titanika.

Po testih so spremenili zasnovo in proizvodnjo, da bi zmanjšali valovitost plasti ogljikovih vlaken, ki lahko oslabi material. Toda preiskovalci ugotavljajo, da se je v trupu ob vsakem globokomorskem potopu kopičila škoda. »Običajna inženirska praksa bi bila, da se modeli v polnem merilu izpostavijo zelo velikemu številu, morda stotinam ali tisočem preskusnih ciklov,« so zapisali.

V OceanGateu naj bi vladali zaprtost za drugačna mnenja, pritisk k enotnosti in precenjevanje lastnih zmožnosti. Zaposleni, ki so opozarjali na varnostna tveganja ali se niso strinjali z vodstvom, so podjetje zapustili ali bili odpuščeni. Preiskovalci menijo, da je potrditvena pristranskost vplivala na odločanje o varnosti in življenjski dobi trupa. FOTO: Jason Redmond/AFP

Premalo testiranj

Končno plovilo je bilo po oceni preiskovalcev testirano premalokrat. Čeprav so opravili preizkuse pri globini Titanika in še globlje, niso izvedli analiz, ki bi pokazale, koliko ponovitev skrajnega pritiska lahko trup zdrži. Zato življenjska doba tlačnega trupa ni bila znana, povzema Guardian.

Poročilo ugotavlja tudi, da izdelava in testiranje Titana nista sledila standardnim inženirskim praksam. Preiskovalci so v odrezkih materiala, uporabljenega za trup, našli strukturne napake, ki so slabile celovitost plovila. Opozorili so še na dogodke, pri katerih bi se Titan lahko dodatno poškodoval: leta 2022 je trčil v premec Titanika, nekaj dni pozneje pa se je ob vračanju z drugega potopa zaslišal glasen pok. Med letoma 2022 in 2023 je bil skoraj leto dni izpostavljen vremenskim vplivom.

Trinajst uspešnih potopov

Čeprav je Titan pred nesrečo uspešno opravil 13 potopov, so se poškodbe materiala po ugotovitvah preiskovalcev kopičile. Štirinajsti je bil usoden. Trup naj bi odpovedal 5,397 sekunde po tem, ko je posadka na globini več kot 3000 metrov poslala besedilno sporočilo. Vseh razbitin niso našli, a preiskovalci so sklenili, da je plovilo implodiralo v bližini razbitin Titanika in da so vsi na krovu umrli takoj.

Tudi akustični nadzorni sistem, ki naj bi posadko opozoril na bližajočo se odpoved konstrukcije, ni bil ustrezno preizkušen. Ob nesreči ni deloval, kot je bilo predvideno.

Nenavadna 'kultura podjetja'

Poleg tehničnih pomanjkljivosti poročilo izpostavlja tudi kulturo podjetja. V OceanGateu naj bi vladali zaprtost za drugačna mnenja, pritisk k enotnosti in precenjevanje lastnih zmožnosti. Zaposleni, ki so opozarjali na varnostna tveganja ali se niso strinjali z vodstvom, so podjetje zapustili ali bili odpuščeni. Preiskovalci menijo, da je potrditvena pristranskost vplivala na odločanje o varnosti in življenjski dobi trupa.

Poročilo opozarja še na pomanjkljiv nadzor. Področje podmornic je bilo slabo regulirano, OceanGate pa ni bil pod zunanjim nadzorom klasifikacijske družbe. Kanadske službe si tudi niso dovolj izmenjevale informacij. Že leta 2021 je kanadsko ministrstvo za ribištvo in oceane ugotovilo, da Titan ni imel regulatorne odobritve ali certifikata, da je bil izdelan iz neobičajnega materiala za plovila s posadko in da OceanGate ni imel zavarovanja.

Predsednik kanadskega odbora za varnost v prometu Yoan Marier je ob tem opozoril, da so življenja ogrožena, kadar varnostne vrzeli ostanejo nerešene.