Očetje za Ruse v Angoli, sinovi v Ukrajini

Kubanske oblasti so nepričakovano naznanile ruske zaveznike, da skrivaj novačijo kubanske državljane v Rusiji, po Evropi in tudi na otoku, vabijo jih v ruske oborožene sile za boje v Ukrajini. Havansko zunanje ministrstvo je objavilo, da so razkrinkali in razbili mrežo na Kubi. Bolj kot novice o novačenju plačancev preseneča dejstvo, da je Havana to objavila kot izjavo zunanjega ministrstva. Dodala je obtožbo proti Rusiji in s tem verjetno začela spor z Moskvo. Rusi so bili največji podporniki Kube tudi v prvi hladni vojni.