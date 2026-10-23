Očitkov o kupovanju glasov srbske diaspore v Sloveniji niti ne zanikajo

Srbsko veleposlaništvo v Ljubljani ni zagotovilo dodatnih volišč, ki so jih zahtevali Srbi v Mariboru in Kopru, zato podporniki opozicije sami organizirajo prevoz srbskih volivcev na edino volišče v Ljubljani. Podobne težave imajo srbski izseljenci v številnih drugih državah po svetu. Plazu očitkov, da veleposlaništva sodelujejo pri kupovanju glasov za vladajočo SNS in njenega Aleksandra Vučića, pa nihče niti ne poskuša zanikati.

Potem ko so nekateri srbski mediji, sklicujoč se na dobro obveščene vire srbske skupnosti v Sloveniji, poročali, da se je v prostorih veleposlaništva v Ljubljani dogajalo nezakonito kupovanje volilnih glasov, smo to informacijo skušali potrditi ali ovreči neposredno na srbskem veleposlaništvu na Ciril-Metodovem trgu. »Prejemnikov nabiralnik je poln, zato trenutno ne more sprejeti nobenega sporočila več. Poskusite svoje sporočilo znova poslati pozneje ali pa se obrnite neposredno na prejemnika,« je odgovor, ki smo ga dobili po dveh poskusih pošiljanja elektronske pošte z našimi vprašanji.

Ko smo po telefonu obvestili veleposlaništvo, da nam njihov strežnik vztrajno zavrača pošto, so nam svetovali, naj sporočilo pošljemo še enkrat, a smo dobili enak odgovor. Glas na drugi strani telefonske zveze je dejal, da so tehnične težave najbrž posledica navala pred nedeljskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami, očitkov iz našega sporočila pa sogovornica s sekretariata veleposlaništva ni želela komentirati. Na odgovore bomo morali počakati, dokler jim zunanje ministrstvo ne uredi zagate z elektronskim poštnim nabiralnikom.

Ni škoda tujega denarja za nakup glasov

Po trditvah virov, na katere se sklicujejo srbski mediji, je bilo nedavno na veleposlaništvu v Ljubljani srečanje s predstavniki treh največjih zvez srbskih društev, ki povezujejo v Sloveniji živeče srbske izseljence. »Na veleposlaništvu so jim predlagali, naj zberejo glasove za volitve 25. novembra. V zameno bi vsaka od treh zvez srbskih društev takoj prejela 30.000 evrov, po koncu volilnega procesa pa še enako vsoto. Od društev se pričakuje, da bodo nagovorila svoje člane in za listo Aleksandra Vučića zbrala vsaj po sto volivcev,« je povedal eden od sogovornikov iz vrst srbske skupnosti v Sloveniji.

Kasneje smo od članov srbske diaspore dobili zvočna posnetka, na katerih eden od domnevnih udeležencev omenjenega srečanja trdi: »Polovica obljubljenega zneska, torej 30.000 evrov, je bila na račune nakazana že dan po srečanju. Udeleženci srečanja pravijo, da so jim na veleposlaništvu – verjetno zato, da ne bi postali preveč ležerni – pojasnili, da na podoben način 'aktivirajo' tudi srbska društva in volivce v drugih evropskih državah.«

Štiri tisoč glasov za Vučića plačniki menda vrednotijo na 60.000 evrov, kar pomeni 15 evrov na glas. Na fotografiji Beograd pred volitvami. FOTO: Voranc Vogel

»Imel sem občutek, da če bi jim rekli, dajte milijon, bi ga dali,« moški na posnetku razlaga sogovornici, ki mu ponuja kavo in odgovarja: »Mene zanima, kje se kupujejo ti glasovi, da grem še jaz tja. Če dobim tisoč evrov, bom glasovala za Vučića, briga me.«

Toda ženska s posnetka, ki smo ga dobili od članov srbske diaspore, se je uštela pri oceni svojega glasu. Izplačani in obljubljeni znesek, skupaj torej 60.000 evrov, se bo delil na nekaj več kot 40 srbskih društev, združenih v tri zveze. Naši viri namreč pojasnjujejo, da se od vsakega društva pričakuje po sto glasov za Vučića, in ne od vsake zveze, torej ne 300 glasov, ampak 4000 glasov za Vučića plačniki vrednotijo na 60.000 evrov, kar pomeni 15 evrov na glas.

Tudi brez kupovanja glasov je mogoče ovirati nasprotnike

Sogovornik z zunanjega ministrstva v Beogradu, ki se je pogovarjal pod pogojem, da ga ne imenujemo, nam je potrdil, da opisano dogajanje ni nič novega, saj se pred vsakimi srbskimi volitvami v državnih organih in na veleposlaništvih dogaja podobno, vsi so tako ali drugače vpreženi v predvolilne dejavnosti v prid aktualne oblasti.

»Zakaj bi glasove kupovala oblast, ki ima na svoji strani Srbsko pravoslavno cerkev in duhovnike? Redki vernikom ne povedo, kako naj glasujejo, če se z oblastjo ne strinjajo, so raje tiho,« je o očitkih o kupovanju glasov podvomil naš sogovornik, ki je tudi zvest pripadnik pravoslavne skupnosti v Sloveniji.

Srbski izseljenci v Sloveniji so organizirali brezplačen prevoz na edino volišče v Ljubljani, kjer bodo v nedeljo lahko sodelovali na predčasnih parlamentarnih volitvah. FOTO: facebook

Dodaten način vplivanja na volilni proces pa je omejevanje volilnih mest v tujini, o katerem poročajo srbski izseljenci v številnih državah po svetu. Podobno se je zgodilo tudi v Sloveniji, po srbskem zakonu mora država svojim izseljencem zagotoviti možnost volitev v mestih, iz katerih dobijo najmanj sto prijav na volitve iz tujine. Po več kot sto prijav je prišlo tudi iz Maribora in Kopra, a veleposlaništvo kljub temu volišč tam ni pripravilo.

Zato je Bojan Veličković, beograjski podjetnik, ki živi in dela v Ljubljani, najel dva avtobusa, ki bosta volivce brezplačno peljala v Ljubljano na edino volišče. »Zanimanja je toliko, da bi zlahka napolnil štiri avtobuse, zato se trudimo organizirati dodatne brezplačne prevoze s kombiji in svojimi avtomobili, da bodo lahko na volišča prišli vsi, ki si to želijo,« pravi Veličković, ki ne skriva, da si želi spremembe oblasti v Srbiji. »To je verjetno zadnja priložnost, da kaj spremenimo, če hočemo, da se bomo z otroki lahko kdaj vrnili v zdravo in demokratično državo,« nam je povedal Veličković.