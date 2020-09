8.30 Irska zabeležila rekordno krčenje gospodarstva



Irska je v drugem trimesečju na četrtletni ravni po izračunih tamkajšnjega statističnega urada zabeležila 6,2-odstotno skrčenje bruto domačega proizvoda (BDP). Na gospodarsko aktivnost so negativno vplivali ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, najbolj prizadeto je bilo gradbeništvo. Ukrepi, ki jih je država sprejela za zajezitev virusa, so v drugem četrtletju najbolj prizadeli gradbeništvo, ki je zabeležilo 38,3-odstoten padec. Poleg gradbeništva so med najbolj prizadetimi še sektorji distribucije, transporta in gostinstva. Ukrepi so zarezali tudi v zasebno potrošnjo, medtem pa se je izvoz iz pomembnega irskega farmacevtskega sektorja obdržal. Irska je zaradi koronavirusa doslej zabeležila 1777 smrtnih primerov. Čeprav v zadnjih tednih ni bilo smrtnih primerov, pa se zvišuje število okuženih.



8.00 V Nemčiji skoraj 950 novih okužb



Po podatkih Inštituta Robert Koch za nalezljive bolezni je Nemčija v zdnajih 24 urah zabeležila 948 novih okužb z koronavirusom. Skupno so doslej v Nemčji potrdili že nekaj več kot 260.000 primerov okužbe in 9.352 smrtnih žrtev. V Zadnjem dnevu so zabeležili dve novi.



7.30 Od danes krajša karantena



Vse od danes naprej izdane odrejene karantene bodo trajale 10 in ne več 14 dni. To velja tako za tiste karantenske odločbe, izdane potnikom na meji ob prihodu iz držav na rdečem seznamu, kot tudi za karantene, ki so bile posameznikom odrejene zaradi visoko rizičnega stika. Vse do danes izdane karantenske odločbe pa še vedno trajajo 14 dni. Vlada je spremembe spremembe odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti države sprejela na četrtkovi seji.



Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, pa od danes ne bosta več časovno omejeni na 24 ur. V primerih, ko je ob vstopu v Slovenijo treba predložiti ustrezna dokazila in negativen izvid testa, pa ta ne sme biti starejši od 48 ur. Slednje je novost, saj se zahtevana veljavnost negativnega testa s 36 ur podaljšuje na 48 ur. Potrdilo o negativnem testu mora izdati institucija, katere verodostojnost priznavata slovenski inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.