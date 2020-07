Od danes v veljavi nove prepovedi zbiranja ljudi

Glavni poudarki:

Janša na obisku v Bruslju

V veljavi prepoved zbiranja več kot 10 ljudi

7.41 Premier Janša danes pri EU in zvezi Nato

7.20 V Državnem zboru potrjujejo ukrepe za pripravo na drugi val epidemije in uvedbo koronske mobilne aplikacije

7.00 Danes v veljavo stopa začasna splošna prepoved zbiranja več kot 10 ljudi

Predsednik vlade, se bo danes sestal v Bruslju pri voditeljih osrednjih institucij EU in zveze Nato. Gre za njegov prvi obisk v tujino od prevzema premierskega položaja. Med drugim se bo sestal s predsednico Evropske komisije, predsednikom Evropskega svetain generalnim sekretarjem zveze NatoRdeča nit pogovorov bosta priprava svežnja za okrevanje Evrope in pa predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta. Evropi grozi resna recesija, zato se države EU pospešeno pogovarjajo o odzivih na aktualno stanje.Med osrednjimi temami bo tudi tožba komisije na Sodišču EU proti Sloveniji zaradi arhivov Evropske centralne banke (ECB) in pa pregled menjave generalnega direktorja slovenskega statističnega urada.Med drugim se bo Janša v Bruslju sestal tudi evropskim komisarjem za krizno upravljanje, kar bo prav tako prvo srečanje po prevzemu sedanjih položajev. STAMed prvimi točkami današnje seje državnega zbora je priprava ukrepov za drugi val epidemije covida-19. OSrednji poudarek je ohranjanje delovnih mest, četrti predlog protikoronske zakonodaje pa je obenem podlaga za uvedbo mobilne aplikacije za sledenje okužbam z novim koronavirusom.Med ukrepi se navaja tudi delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija z možnostjo podaljšanja še do konca septembra. Določa se tudi državni prevzem nadomestil plač za delavce v karanteni do konca septembra, ki bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.V obravnavi bo tudi predlog zakona za vzpostavitev aplikacije za pametne telefone, ki bi prebivalce obveščali o stikih z novim koronavirusom in osebam, ki jim je bila odrejena karantena. Celotno poglavje o aplikacije je opozicija želela črtati iz današnje seje, vendar ji to ni uspelo. STAZačasna splošna omejitev oziroma prepoved zbiranja ljudi je bila predstavljena včeraj, v veljavo pa je prišla z današnjim dnem. Zbiranje ljudi je omejeno na 10, več ljudi kot to je dovoljeno, če bo organizator dogodka vodil evidenco udeležencev, ki vključuje tudi čas in kraj zbiranja, telefonsko številko ter podatek o tem, ali gre za zaprt ali odprt prostor.Evidenca se zbira za potrebe spremljanja, preprečevanja in obvladovanja covida-19, saj lahko NIJZ pridobi ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča udeležencev dogodka, ki mu jih zagotovi organizator. Seznam se mora voditi en mesec.Zbiranja so povsem prepovedana v primeru, ko na dogodku ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi. STA