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    Svet

    Od datljev do orožja: London z udarnimi sankcijami proti izraelskim naselbinam

    Zunanji minister Miliband pravi, da se vlada zdaj strinja, da dejavnosti na Zahodnem bregu predstavljajo »etnično čiščenje«. Tega ministri prej niso trdili.
    V spodnjem domu parlamenta je Miliband napovedal prepoved uvoza in izjavil, da ne verjame, da »Britanci želijo, da podpiramo okupacijo s sprejemanjem izdelkov iz naselij v naših trgovinah«. FOTO: Afp
    Galerija
    V spodnjem domu parlamenta je Miliband napovedal prepoved uvoza in izjavil, da ne verjame, da »Britanci želijo, da podpiramo okupacijo s sprejemanjem izdelkov iz naselij v naših trgovinah«. FOTO: Afp
    R. I., STA
    8. 9. 2026 | 16:31
    8. 9. 2026 | 16:38
    5:12
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    Velika Britanija bo po pričakovanjih danes uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Že napoved sankcij je naletela na ostre odzive Izraela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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    Izraelski zunanji minister – peljejo ga lahko mimo Plečnikovega stadiona

    Po poročanju medijev je pričakovati, da bo London uvedel sankcije proti trgovini z izraelskimi naselbinami, ki med drugim izvažajo datlje, mango in avokado, poroča STA. Vse izraelske naselbine na Zahodnem bregu so po mednarodnem pravu nezakonite. Sankcije proti njim namerava London uvesti potem, ko je Izrael nedavno v okviru spornega projekta E1 odobril gradnjo 1200 novih domov za judovske naseljence na tem palestinskem ozemlju.

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    Netanjahu ni sprejel načrta za Gazo kljub podpori ZDA

    Britanski zunanji minister Ed Miliband je ob napovedi novih ukrepov opozoril tudi na humanitarne razmere v Gazi in pomen spoštovanja mednarodnega prava.

    Na BBC so zapisali, da so šle napovedane sankcije dlje od pričakovanj – vključile so namreč podjetja in posameznike, ki nudijo storitve za širitev naselij ter zavrnile vloge za dovoljenja za orožje, ki prispeva k okupaciji. »Njegov jezik je šel daleč dlje od jezika vlade Keira Starmerja

    Zunanji minister je dejal, da se vlada zdaj strinja, da dejavnosti na Zahodnem bregu predstavljajo »etnično čiščenje« – česar ministri prej niso trdili, so še zapisali na BBC.

    Miliband je tistim, ki omogočajo nezakonita naselja, dejal: »Soočili se boste s polno silo britanskih sankcij,« poroča BBC. V spodnjem domu parlamenta je napovedal prepoved uvoza in izjavil, da ne verjame, da »Britanci želijo, da podpiramo okupacijo s sprejemanjem izdelkov iz naselij v naših trgovinah«.

    Z naselbino bi dejansko ločili zasedeni Zahodni breg od Vzhodnega Jeruzalema, s tem pa spodkopali možnost rešitve dveh držav in škodovali ozemeljski celovitosti palestinskih ozemelj. Britanski premier Andy Burnham se je pred odločitvijo o razmerah na Bližnjem vzhodu v ponedeljek po telefonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, saj so ZDA tesna zaveznica Izraela.

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    Izraelska vojska se ne bo umaknila iz Gaze

    Z Downing Streeta so sporočili, da je Burnham izpostavil »zavezo Združenega kraljestva prizadevanjem za mir in varnost v regiji« in pomen rešitve dveh držav. Niso pa navedli, kako se je odzval Trump. Že napoved o možnosti uvedbe sankcij proti izraelskim naselbinam je medtem med ameriškimi in izraelskimi predstavniki sprožila ostre odzive.

    Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je odločitev obsodil kot neracionalno. »Menim, da gre za diskriminacijo izraelske vlade. Gre za diskriminacijo judovskega naroda,« je dejal za britanski BBC. Dodal je, da se »zaveda, da je Združeno kraljestvo suverena država, da pa so tudi ZDA«.

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    Izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki bo ta teden obiskal Slovenijo, pa je napovedal povračilne ukrepe. »Če bo Velika Britanija delovala proti Izraelu, bo Izrael deloval proti Veliki Britaniji,« je dejal. Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir pa je pozval izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja k javnemu priznanju Falklandskih otokov »kot okupiranega argentinskega ozemlja, ki so ga Britanci nasilno ukradli argentinskemu narodu«.

    Na omrežju X ga je pozval, naj prizna argentinsko suverenost nad otoki, proti Veliki Britaniji pa »uvede sankcije, dokler bo nadaljevala njihovo okupacijo«. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je medtem na omrežju X pozval k izgonu britanskega veleposlanika iz Izraela.

    Vlado v Londonu je obtožil, da je »antisemitska vlada v državi, ki jo je osvojil radikalni islam in ki se poskuša rešiti pred gospodarskim in družbenim propadom z napadi na Jude in državo Izrael«. Izraelski predsednik Jicak Herzog je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP London opozoril: »Če se to zgodi - in če se morda pridružijo še druge države -, verjamem, da se bo to izkazalo za hudo napačno oceno, za odločitev, ki bo pristala na napačni strani zgodovine.« 

    Sankcije bo po nekaterih ocenah sicer težko izvesti zaradi težav pri razlikovanju blaga z Zahodnega brega od blaga iz preostalega dela Izraela. Nekateri britanski politiki pa so izrazili zaskrbljenost zaradi vpliva odločitve na judovsko skupnost v državi in varnostno sodelovanje z Izraelom.

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