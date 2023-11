Ob dnevu neodvisnosti v Varšavi pohod nacionalistov

V Varšavi se je ob današnjem dnevu neodvisnosti Poljske zbralo več deset tisoč nacionalistov, ki so se sprehodili skozi središče prestolnice. Po ocenah mestnih oblasti se je demonstracij udeležilo najmanj 40.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja opozicije Donald Tusk je v video sporočilu ob dnevu neodvisnosti na omrežju X demonstrante pozval k zmernosti."Vsakdo, ki uporablja besedo narod za delitve in sejanje sovraštva, deluje proti narodu,"je poudaril.

FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Tuskova Državljanska platforma (PO) ima skupaj s še dvema strankama večino v spodnjem domu parlamenta, ki se bo sestal v ponedeljek. Prvi mandat za sestavo vlade je dobil prejšnji premier Mateusz Morawiecki iz konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS).

FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Vodja PiS Jaroslaw Kaczynski je na predvečer praznika posvaril pred domnevno prevlado Nemčije v EU."Poljaki želimo biti svobodni, neodvisni in se ne želimo podrejati Nemcem,"je dejal po poročanju poljske tiskovne agencije PAP. Ob tem je zatrdil, da je že pripravljen konkreten načrt, ki bi, če bi ga EU uresničila, privedel do izgube suverenosti in uničenja poljske države.

FOTO: Kacper Pempel/Reuters

11. novembra 1918 je Jozef Pilsudski prevzel nadzor nad poljsko vojsko in razglasil poljsko neodvisnost, medtem ko je Nemčija podpisala premirje in končala prvo svetovno vojno. Pred letom 1918 je bilo ozemlje današnje Poljske razdeljeno med Prusijo, Avstro-Ogrsko in Rusijo.