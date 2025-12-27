Od družbenih omrežij do pornografije: starost na spletu preverja vse več držav

S širjenjem starostnih omejitev se tehnološka podjetja prepirajo o tem, kdo naj prevzame odgovornost za njihovo upoštevanje.

»Ta reforma bo spremenila življenja,« je razglasil avstralski premier Anthony Albanese, ko je država z 10. decembrom mlajšim od 16 let prepovedala ustvarjati profile na družbenih omrežjih. Mnogi najstniki so se s tem strinjali – čeprav morda ne čisto tako, kot si je zamislila vlada. »Prihodnja tri leta, dokler ne dopolnim 16 let, bom popolnoma sam,« je zapisal uporabnik na redditu, enem izmed prepovedanih družbenih omrežij, in dodal, da bo izgubil tudi svoje glasbene sezname na youtubu. Medtem ko nekateri to odločitev pozdravljajo in drugi zaradi nje obupujejo, tudi druge države mladoletnikom onemogočajo dostop do določenih delov spleta. Avstralski ukrep je spodbudila vrsta skrbi, ki obsegajo vse od duševnega zdravja in spletnega ustrahovanja do spornih vsebin. Avstralija pa ni osamljen ...