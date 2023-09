Še več jih meni, da je macronizem predvsem komunikacija in manipulacija

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Emmanuel Macron se je na nedavnem srečanju v Saint-Denisu kar dvanajst ur široko pogovarjal z vodji parlamentarnih strank, a se na koncu niso dogovorili nič konkretnega.

Tako zdaj neredki analitiki povzemajo veliki met francoskega voditelja, ki je prejšnji teden povabil enajst političnih tekmecev oziroma nasprotnikov za skupno mizo, da bi kolektivno domislili, kako pomiriti razrvano francosko družbo in Francijo potisniti naprej.

Mnogi so bili že vnaprej skeptični, češ, v politiki ni iskrenosti in držanja skupaj, zdaj jih je še več prepričanih, da je macronizem predvsem komunikacija in manipulacija. Emmanuel Macron je spet hotel pritegniti pozornost nase in pustiti – za mnoge lažen – vtis državnika, ki posluša in mu je mar za skupno dobro. V kratkem je menda pričakovati novo srečanje.