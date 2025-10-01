Od »malega Donalda« do kriptoprinca, svetovalca in ljubljenca deklet

Barron William Trump, rojen 20. marca 2006, je s svojimi 19 leti in telesno višino, ki po poročanju revije People presega dva metra (natančneje 201 centimeter), že zdavnaj prerasel podobo »malega Donalda«, kot ga je nekoč klicala mati Melania Trump.

Iz dečka, ki je bil med očetovim prvim mandatom ena najbolj varovanih oseb v ZDA, se je prelevil v mladeniča, čigar vpliv sega od očetove politične strategije do korenitega preobrata družinskega imperija v svet digitalnih financ. Njegova pot je pripoved o odraščanju v izobilju in izolaciji.

Slovenske korenine in odraščanje v Beli hiši

Barron je edini izmed Trumpovih otrok, ki tekoče govori slovensko, kar predstavlja pomemben del njegove identitete in ga ločuje od preostale družine.

Njegova mati Melania je v preteklosti, kot navaja revija People, večkrat potrdila, da se je z njim od malih nog pogovarjala v svojem maternem jeziku. S tem ga ni le tesno povezala s svojimi slovenskimi koreninami, ampak mu je, po mnenju nekaterih opazovalcev, ponudila tudi osebni prostor, stran od nenehnega pritiska javnega življenja.

Barron je bil prvi deček po Johnu F. Kennedyju mlajšem, ki je prebival v Beli hiši. FOTO: Yuri Gripas/Reuters

Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano z edinstvenimi okoliščinami; bil je prvi deček po Johnu F. Kennedyju mlajšem, ki je prebival v Beli hiši, kar je samo po sebi pritegnilo ogromno medijske pozornosti. A v nasprotju s Kennedyjem mlajšim, ki je odraščal v drugačni medijski dobi, je Barronovo življenje potekalo pod budnim očesom digitalnega sveta in v časih skrajne politične polarizacije.

Še pred selitvijo v Washington je v Trumpovi stolpnici v New Yorku, kot so poročali mediji, razpolagal s celotnim nadstropjem, ki ga je mati poimenovala »Barronov bivalni prostor«, kar priča o življenju, ki ga je krojilo tako izjemno udobje kot tudi osama.

Zmenek v trdnjavi Trump

Da je življenje Barrona Trumpa vse prej kot običajno, zgovorno priča nedavni dogodek iz New Yorka. Kot je poročal medij Page Six, je devetnajstletni študent v Trumpovi stolpnici gostil dekle.

Zaradi zmenka je zaprl celotno nadstropje. Čeprav bi takšno dejanje zlahka razumeli kot bahavost, britanski časnik The Independent poudarja, da je bila poteza sprejeta »izključno iz varnostnih razlogov«.

Uganka v študentskem kampusu

Poročila o Barronovem družabnem življenju na newyorški univerzi so si nasprotujoča in kažejo na dvojnost njegovega položaja. Po eni strani viri za revijo People opisujejo njegovo izjemno priljubljenost, češ da je »zagotovo fant, priljubljen pri ženskah – visok, postaven in zelo popularen med dekleti«. Neka študentka je za Page Six podobno dejala: »Veliko deklet teka za njim.«

Barron je soustanovitelj družinskega podjetja za decentralizirane finance World Liberty Financial (WLF). FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kljub temu javnosti ni znana nobena njegova uradna partnerica. Analitiki, ki jih povzema The List, menijo, da je vzrok za to kombinacija izjemnega pritiska medijev in strogih varnostnih protokolov, ki tako rekoč onemogočajo spontano najstniško romanco. Vsako osebo, ki vstopi v njegov ožji krog, strogo in natančno preverijo, kar otežuje navezovanje pristnih stikov.

Neki študent je za revijo Vanity Fair zaupal, da je ob povabilu na košarko dobil občutek, da Barron »v resnici ne sme početi stvari«. Še bolj neposredna je bila Kaya Walker, takratna predsednica univerzitetnih republikancev, ki ga je za isti medij opisala kot »nekakšno posebnost na kampusu. Gre na predavanja in gre domov.« Ta izjava je, kot poroča portal The Economic Times, sprožila burne odzive in jo prisilila v odstop.

Da bi premostil te ovire, si je po pisanju Page Six ustvaril digitalni obvod. Svoje telefonske številke ne deli, da ne bi zašla v javnost, s prijatelji pa se, kot poroča The Times of India, povezuje prek platform, kot sta xbox chat in discord. To mu omogoča prostor, kjer je manj izpostavljen in lahko komunicira pod bolj sproščenimi pogoji, značilnimi za generacijo Z.

Kriptoprinc v digitalnem svetu financ

Medtem ko o njegovem družabnem življenju krožijo ugibanja, je Barronov vpliv v svetu financ čedalje bolj otipljiv. V zadnjem letu se je uveljavil kot ključni igralec, ki je poslovni imperij Trump usmeril v svet digitalnih valut.

Revija Forbes je njegovo premoženje pred kratkim ocenila na približno 150 milijonov ameriških dolarjev, večinoma na podlagi naložb v kriptovalute. Economic Times poroča o ocenah, da je samo iz enega družinskega posla pred obdavčitvijo zaslužil do 40 milijonov dolarjev.

Uveljavil se je kot ključni igralec, ki je imperij Trump usmeril v svet digitalnih valut. FOTO: Angela Weiss/AFP

Osrednjo vlogo pri tem ima družinsko podjetje World Liberty Financial (WLF), platforma za decentralizirane finance (DeFi), ki jo je družina ustanovila konec leta 2024. Barron pri tem ni le udeleženec; Economic Times poroča, da je naveden kot »soustanovitelj«, skupaj z očetom in bratoma. V poslovnih dokumentih ga, kot piše American Banker, opisujejo celo kot »vizionarja DeFi«.

Pripisujejo mu zasluge, da je očeta, nekoč velikega skeptika, prepričal o potencialu kriptovalut. Donald Trump je v intervjuju priznal Barronov vpliv na njegovo spremembo pri kriptopolitiki: »Barron je mlad fant, ampak se spozna na to – govori o svoji denarnici (angl. wallet). Ima štiri denarnice ali nekaj takega, jaz pa sprašujem: 'Kaj je to denarnica?'«.

Kriptodenarnica je digitalno orodje ali fizična naprava, ki hrani zasebne ključe za dostop do kriptovalut na blokovni verigi ter omogoča njihovo varno pošiljanje, prejemanje in upravljanje.

Šepetalec v očetovem ušesu

Barronova vloga pa ni omejena le na posel; vse bolj se kaže tudi na političnem odru, čeprav deluje predvsem iz zakulisja. Več virov, kot poroča Sky News, mu pripisuje vlogo ključnega strateškega svetovalca v očetovi predsedniški kampanji leta 2024.

Njegova strategija je bila preprosta, a učinkovita: očetu je svetoval, naj se osredotoči na medije, ki jih spremljajo mlajši moški volivci, kot so podkasti in spletni vplivneži.

Melania Trump je povedala, da je sin natančno vedel, s kom se mora oče povezati. FOTO: Julia Demaree Nikhinson via Reuters

Usmeril ga je k nastopom pri Joeju Roganu, bratih Paul in drugih, s čimer je kampanja, kot navaja britanski The Independent, dosegla demografsko skupino, ki tradicionalnim medijem komajda še sledi.

Njegova mati Melania Trump je v intervjuju za Fox & Friends potrdila, kako pomemben je bil njegov prispevek. Povedala je, da je bilo »neverjetno, kako je pripomogel k uspehu, saj je natančno vedel, s kom se mora njegov oče povezati«, in dodala, da je »pripeljal toliko mladih«.

Maja lani je za hip kazalo, da bo Barron tudi uradno vstopil v politiko, ko ga je floridska republikanska stranka, kot je poročal Global News, izbrala za delegata na nacionalni konvenciji. A sledil je preobrat.

Iz urada Melanie Trump so sporočili, da se Barron, čeprav počaščen, »z obžalovanjem odpoveduje sodelovanju zaradi predhodnih obveznosti«. Številni analitiki so potezo videli kot preizkus odziva javnosti na njegov morebitni vstop v politiko.