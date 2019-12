Od marca bodo vpisovali le otroke, ki so bili cepljeni proti ošpicam

Precepljenost padla na okrog 93 odstotkov

Do srede oktobra 501 primer ošpic

Ukrepali so že pri nizki pojavnosti ošpic

Nemški parlament je v drugi polovici decembra potrdil zakon o obveznem cepljenju proti ošpicam za otroke, ki jih starši vpisujejo v javne vrtce in šole. Zakon je parlament po večmesečnih razpravah in zgolj ob nasprotovanju skrajno desničarske stranke Alternativa za Nemčijo sprejel sredi novembra , sedaj je dokončno veljaven, tako da po prvem marcu prihodnjega leta starši necepljenih otrok ne bodo več mogli vpisati ne v vrtce ne v šole, ob naštevanju novosti, ki čakajo Nemce v novem letu 2020 piše Der Spiegel.Zakon je nemški parlament sprejel zato, ker je splošna precepljenost v Nemčiji padla na okrog 92 do 93 odstotkov, kar je pod priporočeno mejo 95 odstotkov, ki zagotavlja odpornost pred epidemijami. Sicer je precepljenost med nemškimi otroki sorazmerno visoka - prvi odmerek cepiva proti ošpicam je dobilo več kot 97 odstotkov otrok, ki so se v šole vpisovali leta 2017 - toda precej manjši je odstotek tistih, ki so dobili tudi drugi odmerek cepiva. Največje luknje pa so v precepljenosti odraslih, saj cepljenje proti ošpicam, ki so ga v Nemčiji uvedli leta 1970, doslej ni bilo obvezno. Kljub temu je bila do pred nekaj let zavest o potrebnosti in koristnosti cepljenja med Nemci dovolj visoka, da so dosegali priporočeno precepljenost.Sedaj, po pojavu nasprotnikov cepljenj - takšnih je po grobih ocenah od dva do pet odstotkov Nemcev - pa je precepljenost začela upadati in ošpice se znova pojavljajo. Lansko leto so v vsej Nemčiji zabeležili 544 primerov, letos do srede oktobra 501 primer. Po oceni zveznega ministra za zdravjedovolj, da parlament ukrepa z zakonom, kar se je tudi zgodilo.V javnih vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanovah v Nemčiji torej po prvem marcu ne bo več prostora za necepljene novince, za že sedaj vpisane otroke pa bodo starši potrdila o cepljenju morali oddati najpozneje do 31. julija 2021. Toda zakon ne govori samo o otrocih, saj bodo po novem morali biti cepljeni tudi vsi zaposleni v naštetih ustanovah, pa tudi zaposleni v zdravstvu in v centrih za begunce in azilante. Obvezno se bodo proti ošpicam morali cepiti tudi begunci in azilanti sami in to v štirinajstih dneh po prihodu v center. Za vse kršitelje so predvidene globe do 2.500 evrov.V Sloveniji, kjer smo cepljenje proti ošpicam uvedli leta 1968, torej dve leti pred Nemci, in je že od takrat po zakonu obvezno, je trenutno splošna precepljenost podobna kot v Nemčiji, torej okrog 93 odstotkov. Vendar za sedaj ni slišati, da bi vlada nameravala kakorkoli ukrepati proti povečevanju nevarnosti za širjenje ošpic. Nemčija je z zakonom ukrepala ob pojavnosti nekaj čez šestih obolelih na milijon prebivalcev na leto. Pri nas smo imeli letos potrjenih 32 primerov obolenj, kar pomeni šestnajst obolelih na milijon prebivalcev.