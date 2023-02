Od marsovcev do vohunskih balonov

V nadaljevanju preberite:

Drugi hočejo vedeti, kaj vse so jim v minulih letih prikrivale oblasti z izgovarjanjem na marsovce, ali še huje, česa niso razumele in celo opazile. Ko so v Pentagonu očitke na račun predsednika Joeja Bidna poskusili zmanjšati z navedbo prejšnjih balonskih obiskov v ameriškem zračnem prostoru, so na koncu morali priznati, da jih vsaj v Beli hiši republikanca Donalda Trumpa sploh niso razkrili. Zadnji balon, ki so ga Kitajci najprej razglasili za vremenarskega, je nad enim od treh ameriških vojaških oporišč s skladišči jedrskih raket za javnost prvi poslikal in na družbenih medijih objavil nekdanji fotoreporter. Tudi komentator časopisa Wall Street Journal Holman W. Jenkins mlajši pa zvezne agencije obtožuje, da so se malo preveč navadile na dezinformacije.