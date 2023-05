Od miru in napredka, do kaosa in oklepnikov pred občinami

V nadaljevanju preberite:

Veliko število pripadnikov Natovih mirovnih sil Kfor že od zgodnjega jutra varuje občinske stavbe v kosovskih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom. V Zvečanu, Leposaviću in Zubin Potoku posebne kosovske policijske sile varujejo občinska poslopja, da bi vanje lahko vstopili novoizvoljeni župani albanske narodnosti.

Srbi, ki so lokalne volitve bojkotirali in zavračajo po njihovem nelegitimne župane albanske narodnosti, so se pred občinskimi stavbami zbrali, da preprečijo vstop novim županom in odženejo kosovske specialce. Zato je poveljstvo Kfor na tri prizorišča razporedilo več sto do zob oboroženih vojakov, opremljenih za boj proti demonstrantom.