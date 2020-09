Od multilaterale do globalnega avtizma

»Potrebujemo več učinkovitega multilateralizma z vizijo, ambicijo in vplivom,« je v uvodnem govoru na zasedanju generalne skupščine dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Njegov poziv je odmeval po kibernetskih hodnikih nove svetovne politike, ki jo je 75 let po tem, ko je bila umeščena v okvire sedanje globalne ureditve, zaznamovala pandemija covida-19.Državniki so drug drugega – in svetovni avditorij – nagovarjali prek videa in seveda niso imeli priložnosti, da bi si pogledali v oči ali se srečali v toaletnih prostorih, in čeprav se mnogi od njih ne bi rokovali, tudi če bi se v istem trenutku znašli v isti sobi, ...