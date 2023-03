Od nedelje s schengenskim režimom tudi na letališčih

Na hrvaških letališčih bodo v nedeljo odpravili mejni nadzor za potnike, ki potujejo znotraj schengenskega območja. Mejne kontrole na kopenskih in morskih mejah s schengenskimi državami je Hrvaška ukinila že 1. januarja, na dan vstopa države v območje schengna.

Od te nedelje Hrvaška zaokrožuje svoje članstvo v schengenskem prostoru, je v sredo na seji vlade poudaril hrvaški premier Andrej Plenković. »Tudi režim vstopa v Hrvaško na letališčih bo zdaj tak, kot od 1. januarja velja na cestah, železniških prehodih, v morskih pristaniščih. Praktično vsi leti v Hrvaško iz držav schengna in obratno postajajo domači leti, brez kakršnegakoli nadzora dokumentov,« je pojasnil. Ocenil je, da bo to tudi dodana vrednost letošnje turistične sezone.

Razlika v terminih uveljavitve schengenskega režima na kopenskih oziroma morskih mejah in letališčih je posledica tega, da sta zimski in poletni letalski vozni red vzpostavljena na mednarodni ravni, je že decembra pojasnil hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović.

Ko bo v nedeljo začel veljati schengenski režim na letališčih, bo za lete iz Hrvaške v države schengenskega območja in obratno veljal enak postopek, kot je doslej veljal za vse notranje lete. To pomeni, da za potnika ne bo razlike, če bo iz Zagreba na primer letel v Dubrovnik ali Amsterdam.

Status mednarodnega letališča ima na Hrvaškem sedem letališč, v Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, na Reki, v Pulju, Zadru in Osijeku. Vsa pričakujejo povečanje deleža schengenskih potnikov in manjši delež potnikov od drugod, s tem pa tudi manj gneče.

Na največjem hrvaškem letališču, letališču Franja Tuđmana v Zagrebu, so za STA ocenili, da bodo po uveljavitvi schengenskega režima imeli okoli 70 odstotkov schengenskih potnikov.

Pojasnili so, da so prilagoditvena dela začeli že decembra, končali jih bodo do nedelje. Doslej so zamenjali del znakov na potniškem terminalu, preostale pa bodo zamenjali zadnji večer oziroma v noči na nedeljo, na primer številke izhodov, ki so bili prej mednarodni, od nedelje pa bodo postali domači.

Za domače oziroma schengenske lete so zgradili tudi stekleni koridor od mosta številka 5, ki bo potnike vodil do pritličja, kjer so trakovi za prevzemanje prtljage in izhod s terminala. Na letališču bodo zmanjšali število kabin za nadzor potnih listov v odhodu na mednarodnih letih.

Tok vseh potnikov do varnostnega nadzora bo ostal isti, tam pa se bodo nato delili levo za mednarodni promet in desno za domačega oziroma schengenskega. Po varnostni kontroli se bodo mednarodni potniki odpravili še na kontrolo potnih listov na novi lokaciji. Tok potnikov v transferju bo ostal enak kot doslej.