Kitajska: od osnovnošolskega učitelja do milijarderja

Michael Mai, predsednik uprave in generalni direktor podjetja Crown New Materials Technology, se je v torek pridružil krogu najbogatejših posameznikov na svetu. Njegovo podjetje tehnološkim velikanom dobavlja lepilne trakove in druge lepilne izdelke, poroča BBC.

Mai je pred tem učil na osnovni šoli v mestu Zhongshan, kjer je leta 2000 ustanovil podjetje. Po ocenah revije Forbes ima na podlagi svojega lastniškega deleža v podjetju 2,5 milijarde dolarjev premoženja.

Podjetje ima štiri proizvodne obrate na Kitajskem in enega v Vietnamu. Specializirano je za proizvodnjo izdelkov za povezovanje različnih sestavnih delov, ki se uporabljajo v številnih izdelkih – od avtomobilskih streh do polprevodnikov v pametnih telefonih.

Kitajski delniški trgi pod pritiskom

Kitajski delniški trgi so v zadnjih mesecih pod pritiskom zaradi šibke potrošniške porabe in vse večje zaskrbljenosti glede morebitnega poka balona umetne inteligence. Od junijskega vrha so ključni kitajski borzni indeksi izgubili več kot 20 odstotkov vrednosti.

Ampak podjetje Crown New Materials Technology je kljub takšnim neugodnim razmeram doživelo izjemen uspeh, njegova delnica je po podatkih shenzhenske borze poskočila za kar 787 odstotkov.