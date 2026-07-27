Od razjarjenih ščurkov do ministrovega odstopa

Ko je indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan v soboto podal odstop, so po ulicah New Delhija, Mumbaja, Bangaloreja, Patne, Kalkute, Rančija, Pune, Thiruvananthapurama in številnih drugih mest odjeknili vzkliki zmage. S tem je bil namreč izpolnjen eden od pomembnih pogojev »gibanja ščurkov«, kot so svoje proteste poimenovali indijski študenti. Šestintridesetdnevne demonstracije, ki so se razširile po vsej državi, po številu prebivalcev največji na svetu, so se končale mirno. Kot so se tudi začele. Najbolj so proslavljali študenti v glavnem mestu, zlasti tisti, ki so se več kot mesec dni zbirali okoli observatorija Džantar Mantar, ki je postal simbol gibanja ščurkov, in to predvsem zato, ker njegovo ime pomeni »instrumenti za merjenje harmonije vesolja«. Študentski protesti ...