FOTO:Od referenduma do izstopa

Britanci so se na referendumu z 51,9 odstotka glasov odločili za izstop iz EU Britanska vlada je uveljavila 50. člen lizbonske pogodbe in s tem začela dveletni postopek za izstop iz Unije.Konservativci britanske premierke Therese May so zmagali na predčasnih volitvah, a so izgubili absolutno večino v parlamentu.Začela so se pogajanja o brexitu, osredotočena na vprašanja pravic državljanov, finančne poravnave in meje na irskem otoku.Voditelji 27 članic EU so potrdili ločitveni sporazum z Združenim kraljestvom in politično izjavo o prihodnjih odnosih.Britanski poslanci so tretjič zavrnili ločitveni sporazum. Združeno kraljestvo tako tega dne ni zapustilo EU, kot je bilo načrtovano Voditelji EU27 in britanska vlada so se dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra 2019. Boris Johnson je postal konservativni premier . Napovedal je, da bo do 31. oktobra izvedel brexit, z dogovorom ali brez njega.EU in Združeno kraljestvo sta dosegla dogovor o spremenjenem ločitvenem sporazumu in politični izjavi o prihodnjih odnosih.EU je potrdila prožno preložitev brexita do 31. januarja 2020. Poslanci na Otoku so potrdili razpis predčasnih volitev.Britanski parlament je dokončno potrdil predlog zakona o uveljavitvi ločitvenega sporazuma.