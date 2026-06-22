Od referenduma o brexitu do sedmega premiera v desetletju

Združeno kraljestvo bo še to poletje dobilo petega premiera v vsaj toliko letih oziroma sedmega, odkar so Britanci na referendumu glasovali za izstop iz Evropske unije. Naključje je velelo, da je nepopularni laburist Keir Starmer sestop z oblasti naznanil dan pred deseto obletnico tega svojevrstnega mejnika v sodobni britanski politiki, po katerem nič ni bilo več tako kot prej.

Triinšestdesetletni premier se najverjetneje ne bo zapisal v zgodovino kot še ena politična žrtev brexita, temveč predvsem kot nekdo, ki ni znal vladati. Tako kritiki kot zavezniki so se strinjali, da laburistična vlada po dveh letih na oblasti nima veliko pokazati – in da je to predvsem Starmerjeva krivda oziroma posledica odsotnosti vseobsegajoče vizije, s katero bi prepričal večino britanskih volivcev.