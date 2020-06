FOTO:Od srede do srede: »Ni minil teden, ko ne bi klovni zardevali«

Delova komentatorjainsta nadaljevala s pogovorom o protestih. Markeš meni, da je predsednik ZDAizgubil toliko legitimnosti, da bo volitve izgubil. Meni, da avtoriteta avtokratov deluje le, dokler je brez uporabe policije in vojske. Markeš opozarja, da so nam ZDA vendarle mnogo bliže kot si mislimo.po njegovem mnenju izhaja iz enakega vzdušja kakor protesti v ZDA in Združenem kraljestvu. »Napenjajo lok proti svojim ljudem toliko časa, da se ljudem zgodi premik v glavi, kar vodi v dejanja, ki jih težko ustaviš,« vrenje po svetu in pri nas opisuje Markeš.Žerdinu se zdi interpelacija preuranjena. Meni, da bi vlada morala imeti sto dni miru. Markeš meni, da interpelacija sicer nima možnosti za uspeh, a da naša vlada, tako kot Trumpova, ni več legitimna. Po njegovem mnenju, si je sama zapravila možnost stotih dni miru, saj neprestano neracionalno kadrira. Podobno tudi v ZDA »ni minil teden, ko ne bi klovni zardevali, zaradi Trumpovih dejanj,« meni Markeš in dodaja, da so karakteristike slovenske vlade popolnoma enake Trumpovi.Kaj je razlog, da je nakopičen gnev ljudstva privrel na plan prav zdaj, se sprašuje Žerdin. Je to posledica pandemije, brezposelnosti ali pa morda to, da živimo v času, ko vrednost delnic kljub rekordni brezposelnosti izjemno hitre raste? Markeš, se boji, da protestniki, zlasti v ZDA, vendarle ne bodo pretirano uspešni, saj Trumpov tekmecne bo izvedel potrebnih reform. Poudarja, da je smrtnost zaradi koronavirusa in nejevolja ljudstva največja v ZDA in v Združenem kraljestvu, dražavah kjer so v skladu z doktrino neoliberalizma prisegali na ozko državo.