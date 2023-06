Od Trga nebeškega miru do trga nebeške pozabe

V nadaljevanju preberite:

Kitajski oblasti je uspelo izbrisati spomin na dogodke, ki so porajali skrajno neprijetna vprašanja. Recimo, kako je mogoče, da ljudska vojska strelja na svoje ljudi. Ali pa, zakaj je partijskemu vodstvu tako težko priznati, koliko študentov in državljanov je bilo ubitih 4. junija 1989, ko je več sto tisoč demonstrantov prišlo na Trg nebeškega miru v središču Pekinga in zahtevalo le svobodo govora in reformo obstoječega sistema.