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    Svet

    Skrb vzbujajoča pot Turčije od vzhajajoče zvezde do polavtoritarnega režima

    Gostiteljica letošnjega vrha Nata pod Recepom Tayyipom Erdoğanom vse bolj omejuje prostor nestrinjanja in demokracije.
    Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in ameriški predsednik Donald Trump med srečanjem v Ankari ob robu vrha zveze Nato FOTO: Emrah Gurel/Reuters
    Galerija
    Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in ameriški predsednik Donald Trump med srečanjem v Ankari ob robu vrha zveze Nato FOTO: Emrah Gurel/Reuters
    Gašper Završnik
    Jure Kosec
    8. 7. 2026 | 05:00
    6:08
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    Turčija drugič gosti vrh severnoatlantskega zavezništva. Ko ji je ta vloga nazadnje pripadla leta 2004, je razširjeni Nato iskal novo vlogo po hladni vojni, Turčija pa se je približevala Evropski uniji. Dobri dve desetletji pozneje so geopolitične silnice drugačne, močno spremenjena pa je tudi 86-milijonska država, ki jo je predsednik Recep Tayyip Erdoğan preoblikoval v kompetitivni avtoritarni režim. O razmerah je v Delovem podkastu spregovorila Seren Selvin Korkmaz iz mislišča IstanPol.

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    Dlje ko vlada avtoritarni režim, bolj ga ljudje sprejemajo kot normalnost

    Evropa za zdaj ne kaže prevelike zaskrbljenosti nad iliberalno preobrazbo države na stičišču stare celine in Azije. Po mnenju sogovornice je pomembno, da sedemindvajseterica ohranja povezave s Turčijo, tudi zato ker strateško pomembno državo z drugo največjo vojsko v Natu potrebuje za spopadanje s ključnimi varnostnimi vprašanji. Toda hkrati ni jasno, kakšno dolgoročno politiko do nje sploh ima. »Nisem prepričana, da Evropa ve, kaj naj stori s Turčijo,« je dejala.

    Še pred dvema desetletjema je bilo vse drugače. »Turčija je bila nekakšna vzhajajoča zvezda, nato pa je Erdoğan počasi začel uveljavljati avtokratsko agendo,« je spomnila Seren Selvin Korkmaz.

    Erdoğanova Turčija ni liberalna demokracija, pa vendar je še ni mogoče opredeliti kot popolne diktature, pojasnjuje Seren Selvin Korkmaz. FOTO: Gašper Završnik/Delo
    Erdoğanova Turčija ni liberalna demokracija, pa vendar je še ni mogoče opredeliti kot popolne diktature, pojasnjuje Seren Selvin Korkmaz. FOTO: Gašper Završnik/Delo
    Erdoğanov vzpon je bil povezan z občutkom izključenosti dela turške družbe, ki se je v sekularni republiki dolgo počutil odrinjenega od politične moči. To nezadovoljstvo je znal spremeniti v podporo in se uveljaviti kot glas »pravega ljudstva« proti elitam in establišmentu. Prva leta njegove vladavine so zaznamovali gospodarska rast, demokratične reforme in približevanje Bruslju. Nagovarjal je relativno širok krog volivcev, tudi liberalce in intelektualce. A proces političnega odpiranja je zastal in se postopno umaknil iliberalizmu. Takšno preobrazbo države je Erdoğan utrjeval na dveh ravneh. Po eni strani je spreminjal institucije, volilna pravila in razmerje med vejami oblasti, po drugi pa podporo gradil z ideologijo, v kateri se prepletata nacionalizem in islamizem. Predsedniški sistem, potrjen na referendumu leta 2017 po spodletelem državnem udaru, je oblast še dodatno skoncentriral v njegovih rokah ter oslabil mehanizme zavor in ravnovesij.

    Z leti izgubljamo nekatere temeljne pravice. Konkurenca obstaja, vendar je vse nagnjeno v korist oblasti.

    Seren Selvin Korkmaz

    Erdoğanova Turčija zdaj ni liberalna demokracija, vendar je še ni mogoče opredeliti kot popolne diktature. »Opozicijske stranke lahko zmagajo na volitvah, vendar pravila igre niso poštena. Volitve niso povsem svobodne,« je dejala Seren Selvin Korkmaz. Po njenih besedah se to kaže zlasti v krnjenju medijske svobode, pritiskih na civilno družbo in postopnem omejevanju demokratičnega delovanja. »Z leti izgubljamo nekatere temeljne pravice. Konkurenca obstaja, vendar je vse nagnjeno v korist oblasti. Politični prostor preoblikujejo tako, da lahko zmagajo na volitvah. Ko izgubijo, volitve lahko razveljavijo.«

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    Erdoğan si obupno želi obdržati tekmeca za zapahi

    Najbolj nazoren primer takšnega poseganja v politično tekmo je pregon istanbulskega župana Ekrema İmamoğluja iz opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). Leta 2019 je vladajoči Stranki za pravičnost in razvoj (AKP) odvzel največje mesto v državi, zmago ponovil tudi po razveljavitvi volitev, nato pa leta 2024 še enkrat potrdil prevlado opozicije v Istanbulu. Marca lani je bil pridržan in zaprt zaradi obtožb o korupciji in terorizmu, ki jih opozicija razume kot politično motiviran poskus izločitve najnevarnejšega Erdoğanovega tekmeca.

    Deli in vladaj

    Na muhi oblasti se niso znašli le opozicijski politiki, prostor svobode se zožuje tudi za novinarje, akademike in predstavnike civilne družbe. »To se ni zgodilo kot državni udar v enem dnevu. Avtokratizacija v državi je počasi in postopno prizadela širše dele družbe,« je ocenila politologinja. Po njenih besedah je modus operandi oblasti razbijanje opozicije na posamezne dele. Režim ne napada vseh nasprotnikov hkrati, ampak pritiske usmerja izmenično: »Eno stranko zatirajo, z drugimi sodelujejo. To pomeni, da opozicijo delijo, da v tem sistemu ne bi nastal enoten opozicijski blok.«

    Opozicija v Turčiji pod predsednikom Erdoğanom še lahko zmaguje, vendar pravila igre zanjo niso ista. FOTO: Saul Loeb/Afp
    Opozicija v Turčiji pod predsednikom Erdoğanom še lahko zmaguje, vendar pravila igre zanjo niso ista. FOTO: Saul Loeb/Afp

    A kljub represiji opozicija ni brez moči. Prav zato, ker lahko ogrozi Erdoğana in njegovo stranko, je izpostavljena vse hujšim pritiskom, je prepričana. »Sedanja oblast je po letih vladanja izčrpana. V državi vlada velika gospodarska kriza. Predsednik Erdoğan ima osebno karizmo, vendar sistem na splošno ne deluje za vse,« je poudarila v intervjuju. »To je najpomembnejša stvar, zaradi katere je režim ranljiv.«
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     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

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    Seren Selvin KorkmazTurčijaRecep Tayyip ErdogandemokracijaIstanbulIstanpolekrem imamogluSOS4Democracy

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