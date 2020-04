Od zdravstvene solidarnosti do umazane trgovine

Trganje za maske

AFP Predsednik Macron je obiskal tovarno v Angersu. Foto: AFP

V Franciji imajo komaj 5000 postelj za intenzivno nego.

Pospešeno zagnali domačo proizvodnjo mask.

Vzpostavljen je zračni most med Francijo in KItajsko.



Politični boji

Koronavirus ne more biti vojni nasprotnik, lahko pa spravi v vojno svet: propagandno že doživljamo in srdit je tudi boj za zaščitne maske. V Franciji nič manj kot drugje, čeprav po drugi strani ne manjka niti zglednega ponujanja zdravstvene pomoči.Število okužb z novim koronavirusom skrb zbujajoče narašča, saj je po danes objavljeni statistiki okuženih že najmanj 57.000 Francozov, med katerimi jih je v mesecu dni za covidom-19 umrlo 4032 oziroma več kot petsto v 24 urah.Že tako visoka številka je najbrž precej višja, kajti to je samo podatek iz bolnišnic, ne pa tudi domov za starejše. Zato poskušajo v najbolj prizadetih koncih – v regiji Grand Est na vzhodu države in v Pariški regiji – tako razbremeniti zdravstvene kapacitete, da vozijo paciente s hitrimi vlaki, helikopterji ... v tiste predele, kjer je okužb za zdaj manj; recimo v Bretanjo, Normandijo, Pays de la Loire ..., pa tudi v tujino. Vsaj tri paciente naj bi te dni sprejela Avstrija, še bistveno več jih je že Nemčija, ki pomaga Franciji prav tako s posteljami za intenzivno terapijo.Teh v Franciji močno primanjkuje, saj jih imajo, kot piše Le Monde, po vsej državi komaj 5000, bolnikov, ki jih potrebujejo, pa je že zdaj 6000. Po načrtu vladenaj bi jih čim prej pripravili tudi do 14.500.Pandemija medtem tudi v Franciji, ki je sedma sila sveta, razgalja umazano globalno trgovino z zaščitnimi maskami: kakor druge države jih Francozi naročajo na Kitajskem, kjer je prerivanja za robo ogromno., predsednik regije Grand Est ​(nekdanje administrativne regije, kot so Lorena, Alzacija, Burgundija, Champagne-Ardenne in Franche-Comté), kjer so pred dnevi končno le prejeli direktno naročeno pošiljko z dvema milijonoma kitajskih kirurških mask, je v pogovoru za RTL javno opozoril, da so Američani pripravljeni plačati za zaščitno opremo tudi trikrat, celo štirikrat več in v »kešu«.Dogaja se, da jim že naročeno opremo izpulijo iz rok: na samih kitajskih letališčih in tik preden je tovor naložen na letalo, ki potem namesto v Francijo odleti v ZDA.Francoski predsednik, ki ga zaradi pomanjkljivih zaščitnih zalog precej kritizirajo, zato zdaj javno podpira domačo proizvodnjo. V torek je obiskal tovarno v bližini Angersa na severozahodu države, ki je ena od štirih največjih proizvajalcev (kirurških in FFP2) mask v Franciji in kjer delajo nepretrgoma. Četverica proizvajalcev naj bi v 67-milijonski Franciji po novem zagotavljala od 15 do 40 milijonov kosov na mesec, kar ni malo, a je še vedno premalo: zdravstveno osebje in zaposleni po domovih za ostarele jih porabijo okrog 40 milijonov na teden.Zato zdaj regije izdajajo direktna naročila kitajskim izdelovalcem, vsaj milijardo pa jih je naročila tudi francoska država, ki je z azijsko velesilo vzpostavila »zračni most«, po katerem so ta teden prejeli najprej 8,5 in zatem še 12 milijonov kosov.Vlada Édouarda Philippa pričakuje, da bodo zdravstvene razmere zelo zaostrene najmanj še dva tedna, humanitarne katastrofe pa se bojijo sploh v čezmorskih departmajih; ponekod zato uvajajo policijsko uro, podobno kot so se zanjo odločili v nekaterih mestih v metropolitanski Franciji.Naprezanja macronistične politike, da bi obvladala zdravstveno krizo, ne ustavljajo skrajne desnice Marine Le Pen , da ne bi ponavljala, kako »vlada laže Francozom popolnoma o vsem«.