    Svet

    Od znotraj množični nemiri, od zunaj grožnje z vojno

    Iran se sooča s hudo notranjo in zunanjo krizo. Po državi divjajo protesti, ZDA pa ji grozijo z vojaškim napadom.
    Protestniki so v Teheranu zažigali avtomobile. FOTO: Stringer via Reuters
    Protestniki so v Teheranu zažigali avtomobile. FOTO: Stringer via Reuters
    M. B., STA
    14. 1. 2026 | 12:12
    14. 1. 2026 | 12:29
    4:08
    Pritiski na iransko vlado se stopnjujejo. Po poročanju Novičarske agencije aktivistov za človekove pravice (Hrana), organizacije iz ZDA, ki promovira človekove pravice v Iranu, je bilo v nasilnih protivladnih protestih, ki so v zadnjih dneh divjali po Iranu, ubitih že več kot 2500 ljudi. Številni protestniki so bili aretirani. 

    Iranska državna televizija je v zadnjih dneh predvajala okoli sto izpovedi aretiranih protestnikov, v katerih te za proteste krivijo ZDA in Izrael. Aktivisti Hrane opozarjajo, da so izpovedi pogosto posledica mučenja.

    image_alt
    Zakaj je tokrat za Iran drugače

    Po večdnevnem nasilnem zatiranju se sicer zdi, da se protesti v Iranu umirjajo, so v torkovem poročilu zapisali analitiki pri projektu CTP, ki deluje pod okriljem dveh ameriških možganskih trustov. Kljub tej oceni so opozorili, da je obseg demonstracij zaradi blokade interneta v državi še vedno težko določiti.

    Iranski vrhovni sodnik Golam-Hosein Mohseni-Edžei je zagrozil s hitrimi sodnimi postopki in usmrtitvami pridržanih v protestih. »Če se zgodi pozno, dva, tri mesece kasneje, to nima enakega učinka. Če hočemo nekaj narediti, moramo to storiti hitro,« je dejal sodnik in s tem vzbudil strah pred množičnimi usmrtitvami. 

    Trump grozi z napadom

    Predsednik ZDA Donald Trump je v torek za ameriško televizijo CBS povedal, da bo ukazal posredovanje v Iranu, če bodo oblasti tam začele obešati protestnike. Cilj posredovanja bo po njegovih besedah zmaga, ki je ni opredelil. Je pa zatrdil, da rad zmaguje.

    Protestniki so v Teheranu zažigali avtomobile. FOTO: Stringer via Reuters
    Protestniki so v Teheranu zažigali avtomobile. FOTO: Stringer via Reuters

    Na vprašanje, kakšna je njegova definicija zmage v Iranu, je odgovoril z naštevanjem dosedanjih vojaških ukrepov, ki jih je ukazal. Med njimi so ugrabitev venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, lanski napadi na iranske jedrske zmogljivosti in v njegovem prvem mandatu atentat na poveljnika elitne enote iranske revolucionarne garde, generala Kasema Solejmanija.

    image_alt
    Naraščanje števila žrtev v Iranu povečuje verjetnost odziva ZDA

    Republikanski senator Rand Paul je v torek dejal, da bi napad na Iran verjetno škodoval interesom ZDA. »Upam, da bodo lahko zbrali dovolj moči, da strmoglavijo režim,« je dejal o protestnikih, vendar posvaril pred ameriškim vpletanjem. »Ko bomo začeli bombardirati njihovo vlado, lahko to povzroči nasprotni učinek, saj so ljudje – ne glede na to, ali so za ali proti režimu – ponavadi nezadovoljni, ko jih bombardirajo tuje sile,« je dejal po poročanju televizije CBS.

    V Karaju je zgorel stanovanjski blok. FOTO: Irib via Wana via Reuters
    V Karaju je zgorel stanovanjski blok. FOTO: Irib via Wana via Reuters

    Zaradi groženj in pritiskov ZDA je Iranski zunanji minister Abas Aragči prekinil vso neposredno komunikacijo s predstavniki ZDA, poroča DW.

    Iran za spodbujanje destabilizacije obtožuje ZDA

    Iran je v torek varnostnemu svetu ZN in generalnemu sekretarju Antoniu Guterresu poslal pismo, v katerem Trumpa obtožuje spodbujanja politične destabilizacije in nasilja ter ogrožanja suverenosti, ozemeljske celovitosti in nacionalne varnosti države.

    Protestniki so v Teheranu zažigali avtomobile. FOTO: AFP
    Protestniki so v Teheranu zažigali avtomobile. FOTO: AFP

    Veleposlanik Said Erevani je v pismu ZDA in Izrael obtožil, da nosita odgovornost za izgubo življenj nedolžnih civilistov, zlasti med mladimi.

    Protesti, ki so se začeli 28. decembra, so se iz Teherana razširili po vsej državi, varnostne sile pa jih nasilno zatirajo. Skupina Human Rights Activists je v torek potrdila smrt 1850 ljudi, med njimi devetih mladoletnikov. Več kot 16.700 ljudi je bilo na protestih aretiranih, še navaja skupina.

