Odbor za mir Kanadi odrekel gostoljubje: Zapomni si to, Mark, za naslednjič

Ameriški predsednik Donald Trump je preklical povabilo Kanadi za pridružitev novoustanovljenemu Odboru za mir, pobudi, ki jo je predstavil na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu in s katero želi vplivati na reševanje globalnih konfliktov, poroča Guardian.

»Naj to pismo služi kot obvestilo, da Odbor za mir umika svoje povabilo glede vstopa Kanade v to, kar bo najprestižnejši odbor voditeljev, kar jih je bilo kdaj sestavljenih,« je Trump zapisal v objavi na družbenem omrežju truth social, naslovljeni na kanadskega premiera Marka Carneyja. Trump je odbor uradno ustanovil v četrtek ob robu foruma v Davosu.

Poteza sledi napetim izmenjavam med Trumpom in Carneyjem v Davosu. Ameriški predsednik je v sredo v svojem nagovoru dejal, da »Kanada živi zaradi Združenih držav Amerike«, ter Carneyju očital, da v svojem govoru na WEF ni izkazal dovolj hvaležnosti ZDA. »Zapomni si to, Mark, za naslednjič, ko boš dajal svoje izjave,« je dodal.

Carney mu je v četrtek iz Quebeca odgovoril, da Kanada ne živi zaradi ZDA. »Kanada uspeva zaradi Kanadčanov,« je poudaril in pri tem priznal, da sta državi zgradili »izjemno partnerstvo«.

Bo Odbor za mir alternativa Združenim narodom?

Trump je pobudo Odbora za mir v Davosu predstavil kot »eno najvplivnejših teles, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih v zgodovini sveta«.

V govoru v Davosu je Carney opozoril tudi na razkol v dosedanjem, na pravilih temelječem svetovnem redu, za katerega je okrivil agresivno ravnanje Trumpove administracije. FOTO: Mathieu Belanger/Reuters

Odbor, ki mu bo predsedoval Trump, je bil sprva opisan kot začasno telo za nadzor upravljanja in obnove Gaze, kasneje pa kot širša platforma za reševanje globalnih kriz. Po Trumpovih navedbah si lahko države zagotovijo stalno članstvo z vplačilom milijarde dolarjev že v prvem letu delovanja odbora.

Odbor za mir kot odraz želje po razgradnji obstoječih institucij Ameriški predsednik Donald Trump je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu predstavil novi Odbor za mir z ambiciozno obljubo, da lahko konča desetletja konfliktov in prinese trajen mir, s čimer je znova sprožil razprave o prihodnosti povojne mednarodne ureditve. Kritiki v tem vidijo nadaljevanje njegovega prizadevanja za razgradnjo obstoječih institucij, predvsem Združenih narodov, in njihovo zamenjavo z novimi strukturami, osredinjenimi nanj osebno, piše BBC. Po razkritih osnutkih statuta bi bil Trump predsednik odbora za vse življenje z zelo širokimi pooblastili, stalno članstvo pa bi države stalo milijardo dolarjev. Pobuda je razdelila mednarodno skupnost: nekateri voditelji, kot je madžarski premier Viktor Orbán, jo pozdravljajo, drugi – med njimi Združeno kraljestvo, Švedska in Norveška – izražajo resne pomisleke ali zavračajo sodelovanje. Trump pri tem odkrito namiguje, da bi odbor lahko celo nadomestil Združene narode, ki po njegovem mnenju niso izpolnili svojega potenciala.

Medtem ko je Trump povabil voditelje okoli 60 držav, je pobudo doslej javno sprejelo le malo zahodnih zaveznic Washingtona. Iz Evropske unije sta se ji za zdaj pridružili Madžarska in Bolgarija.

Med članicami so še Argentina, Bahrajn, Maroko, Pakistan in Turčija, medtem ko so Velika Britanija, Francija in Italija nakazale, da se odboru za zdaj ne nameravajo pridružiti.

Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne in vladni viri so pojasnili, da Kanada ne namerava plačati milijarde dolarjev za članstvo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Carney je pred Davosom sicer dejal, da se Kanada načeloma lahko vidi kot del odbora, vendar je poudaril, da Ottawa še ni preučila vseh podrobnosti glede strukture, delovanja in financiranja.

Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne in vladni viri so pri tem pojasnili, da Kanada ne namerava plačati milijarde dolarjev za članstvo.

V govoru v Davosu je Carney opozoril tudi na razkol v dosedanjem, na pravilih temelječem svetovnem redu, za katerega je okrivil agresivno ravnanje Trumpove administracije.

Široka pooblastila nasproti ozki usmerjenosti v Gazo

Trump je v četrtek v Švici dejal, da bo imel odbor, ko bo v celoti oblikovan, zelo široka pooblastila. »Ko bo ta odbor popolnoma sestavljen, bomo lahko naredili, tako rekoč karkoli bomo želeli – in to v sodelovanju z Združenimi narodi,« je dejal.

Pojenjajoča moč Združenih narodov Združeni narodi že dolgo izgubljajo vlogo glavnega posrednika za mir zaradi blokad v varnostnem svetu in erozije politične teže, zato nekateri vidijo Trumpovo pobudo kot simptom tega neuspeha. Kljub temu izkušeni diplomati svarijo, da trajni mir zahteva vključujoče, reprezentativne procese, ne pa struktur, omejenih na ozek krog zaveznikov, piše BBC. Trump sicer lahko pokaže na nekatere konkretne uspehe, kot so začasna premirja in osebno posredovanje pri konfliktih, vendar so se nekateri dogovori že sesuli, drugi – zlasti Gaza in Ukrajina – pa ostajajo izjemno zapleteni. Ironično se njegova želja po vlogi »vrhovnega mirovnika« pojavlja ravno v času razprav o reformi ZN in iskanju naslednika generalnega sekretarja Antónia Guterresa, kar odpira vprašanje, ali bo Trumpov projekt res prinesel mir ali zgolj še poglobil tekmovanje med močjo institucij in močjo posameznika.

Ustanovitev odbora je bila sicer potrjena z resolucijo varnostnega sveta ZN v okviru Trumpovega mirovnega načrta za Gazo, pri čemer so v ZN poudarili, da bo njihovo sodelovanje omejeno izključno na ta kontekst.