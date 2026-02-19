Odbor za mir odsev dolge roke ameriške realpolitike

K miru v skladu z ameriškimi interesi naj bi prispeval novi Odbor. Da so ZDA garantke zahodne civilizacije, ki svetu prinaša neznanski gospodarski in družbeni napredek, je na Münchenski varnostni konferenci prepričeval državni sekretar Marco Rubio. Evropa za zdaj ostaja ob strani, v času, ko Trump izprašuje temelje povojnega sodelovanja, pa jeza zaradi Trumpovih groženj s prevzemom Grenlandije ni dovolj. Evropa bo morala »kos ledu« učinkovito zavarovati pred Rusijo in Kitajsko ter bolje poskrbeti za lastno obrambo. Po prepričanju večine strokovnjakov je vsaj za zdaj sama ni sposobna zagotoviti.

Tudi zato bo morala sprejeti stališče do tistega, kar je Rubio imenoval nevarna utvara o končanju zgodovine: da bodo vse države postale liberalne demokracije, da bo na načelih utemeljen mednarodni red nadomestil nacionalne interese in da bomo vsi državljani sveta. »Ta zmotna ideja ignorira lekcije več kot pet tisoč let znane človeške zgodovine in nas je drago stala,« je ameriški vodja diplomacije spomnil na sistematično prevzemanje ameriške industrije in delovnih mest. Odbor za mir bo uveljavljal stališča sedanje Bele hiše, ki verjame v ameriško zgodovinsko ­poslanstvo.