    PREMIUM   D+   |   Svet

    Odbor za mir odsev dolge roke ameriške realpolitike

    Drzna vizija za prebivalce Gaze in za svetovni mir naj bi Palestincem prinesla blagostanje, obljubljajo v Washingtonu.
    Skulptura na jugu Gaze pozdravlja ramadan, v prihodnosti bo plaža morda gostila turizem.  Foto Bashar Taleb/Afp
    Galerija
    Skulptura na jugu Gaze pozdravlja ramadan, v prihodnosti bo plaža morda gostila turizem.  Foto Bashar Taleb/Afp
    Barbara Kramžar
    19. 2. 2026 | 02:36
    K miru v skladu z ameriškimi interesi naj bi prispeval novi Odbor. Da so ZDA garantke zahodne civilizacije, ki svetu prinaša neznanski gospodarski in družbeni napredek, je na Münchenski varnostni konferenci prepričeval državni sekretar Marco Rubio. Evropa za zdaj ostaja ob strani, v času, ko Trump izprašuje temelje povojnega sodelovanja, pa jeza zaradi Trumpovih groženj s prevzemom Grenlandije ni dovolj. Evropa bo morala »kos ledu« učinkovito zavarovati pred Rusijo in Kitajsko ter bolje poskrbeti za lastno obrambo. Po prepričanju večine strokovnjakov je vsaj za zdaj sama ni sposobna zagotoviti.

    Tudi zato bo morala sprejeti stališče do tistega, kar je Rubio imenoval nevarna utvara o končanju zgodovine: da bodo vse države postale liberalne demokracije, da bo na načelih utemeljen mednarodni red nadomestil nacionalne interese in da bomo vsi državljani sveta. »Ta zmotna ideja ignorira lekcije več kot pet tisoč let znane človeške zgodovine in nas je drago stala,« je ameriški vodja diplomacije spomnil na sistematično prevzemanje ameriške industrije in delovnih mest. Odbor za mir bo uveljavljal stališča sedanje Bele hiše, ki verjame v ameriško zgodovinsko ­poslanstvo.

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpBližnji vzhod

