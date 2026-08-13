Odhaja tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt

Karoline Leavitt, tiskovna predstavnica Bele hiše, bo konec avgusta zapustila svoj položaj, je včeraj sporočil predsednik Donald Trump, poroča CNN. Skorajšnji odhod ene od predsednikovih najtesnejših zaveznic v Beli hiši pomeni veliko spremembo v njegovi ekipi za odnose z mediji, in to manj kot tri mesece pred vmesnimi kongresnimi volitvami.

Trump jo je označil kot eno »svojih najbolj zaupanja vrednih sodelavk« in dejal, da bo položaj zapustila, da bi lahko več časa preživela s svojimi majhnimi otroki in družino: »Kar popolnoma razumem in spoštujem!« Še naprej bo delovala kot zunanja svetovalka.

Zahtevno obdobje

Kot navaja CNN, odhaja v zahtevnem obdobju za Trumpa, ki se ob nadaljevanju vojne z Iranom in visokih cenah goriva spoprijema z nizko podporo javnosti. Večina Američanov meni, da ni namenil dovolj pozornosti najpomembnejšim težavam v državi.

Osemindvajsetletna Karoline Leavitt se je v zgodovino zapisala kot najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše doslej in tudi kot prva ženska, ki je med opravljanjem tega izjemno zahtevnega dela zanosila. Prejšnji mesec se je po kratkem porodniškem dopustu vrnila za govorniški oder v tiskovni sobi.

Po odhodu iz Bele hiše bo ostala tesno povezana s Trumpom. Ta jo je prosil, naj še naprej deluje kot ena njegovih glavnih zunanjih svetovalk, sama pa je napovedala, da bo ostala dejavna zagovornica gibanja MAGA in republikanske stranke. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Nepopustljiva Trumpova zagovornica

Karoline Leavitt je v Trumpovem prvem mandatu opravljala nižjo funkcijo, v njegovem drugem mandatu pa je postala ena njegovih najučinkovitejših in najzvestejših predstavnic za javnost. Zgradila si je podobo nepopustljive zagovornice predsednika in njegovih politik, ki se pogosto zapleta v ostre izmenjave z novinarji, kadar ti postavljajo zahtevna vprašanja, hkrati pa je bolj naklonjena medijem, ki so do administracije prijaznejši.

Tako za mikrofonom kot na družbenih omrežjih se je predstavljala kot predana žena in zaposlena mati. Svojega malčka Nika je vodila na predsedniško letalo Air Force One in v Ovalno pisarno, z možem pozirala na tradicionalnem velikonočnem dogodku v Beli hiši in na praznovanjih noči čarovnic, spekla jabolčno pito ter uživala v trenutkih z novorojeno hčerko Viviano.

Izjemno zahtevno delo

Kot pogosto velja za družbena omrežja, pa te podobe ne kažejo, kako zahtevno je njeno delo v resnici. »Resnica je, da od vrnitve v Belo hišo po rojstvu hčerke v srcu čutim, da ne morem biti najboljša mama, kakršno si moja dva mala otroka zaslužita, če hkrati namenjam toliko časa, energije in pozornosti, kolikor zahteva položaj tiskovne predstavnice Bele hiše,« je včeraj zapisala na družbenem omrežju in svojo odločitev označila za »grenko-sladko«.

Predsednik, ki meni, da je sam svoj najboljši govorec, je zelo zahteven do tistih, ki govorijo v njegovem imenu. Po rojstvu hčerke 1. maja je njegova tiskovna predstavnica vzela približno mesec dni dopusta in ni bila prisotna v Beli hiši. V tem času jo je predsednik pogosto klical in jo občasno spraševal, kdaj se namerava vrniti, je povedala oseba, seznanjena s temi pogovori.

28-letna Karoline Leavitt se je v zgodovino zapisala kot najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše doslej in tudi kot prva ženska, ki je med opravljanjem tega izjemno zahtevnega dela zanosila. ​FOTO: Saul Loeb/AFP

Ko se je julija 2024 rodil njen prvi otrok, je bila odsotna le štiri dni. Na predvolilno kampanjo se je vrnila dan po tem, ko je bil takratni predsedniški kandidat Trump tarča poskusa atentata v Butlerju v Pensilvaniji. »To me je nekako potisnilo naravnost nazaj v službo veliko prej, kot bi verjetno pričakovala ali si želela,« je pozneje povedala v intervjuju z Megyn Kelly.

Kdo jo bo nasledil?

Karoline Leavitt bo po odhodu iz Bele hiše ostala tesno povezana s Trumpom. Ta jo je prosil, naj še naprej deluje kot ena njegovih glavnih zunanjih svetovalk, sama pa je napovedala, da bo ostala dejavna zagovornica gibanja MAGA in republikanske stranke. Pred vmesnimi volitvami leta 2026 bi zato lahko prevzela vidno vlogo v kampanji, nastopala v medijih in pomagala pri političnem sporočanju Trumpovega tabora.

Kdo jo bo nasledil na položaju tiskovne predstavnice Bele hiše, za zdaj ni znano. Med njenim porodniškim dopustom so pred novinarje stopali tudi vidni člani administracije, med njimi podpredsednik J. D. Vance in državni sekretar Marco Rubio, vendar Bela hiša uradnega naslednika še ni predstavila.

Leavittova je položaj opravljala 18 mesecev in bila ena najbolj prepoznavnih predstavnic Trumpove administracije, zato bo iskanje zamenjave pomembna kadrovska odločitev pred jesenskimi volitvami.