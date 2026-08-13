  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Odhaja tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt

    Položaj bo konec avgusta zapustila zato, da bo več časa z družino. Še vedno bo delovala kot zunanja svetovalka, kdo jo bo nasledil, še ni jasno.
    Karoline Leavitt je položaj opravljala 18 mesecev in bila ena najbolj prepoznavnih predstavnic Trumpove administracije, zato bo iskanje zamenjave pomembna kadrovska odločitev pred jesenskimi volitvami. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP
    Galerija
    Karoline Leavitt je položaj opravljala 18 mesecev in bila ena najbolj prepoznavnih predstavnic Trumpove administracije, zato bo iskanje zamenjave pomembna kadrovska odločitev pred jesenskimi volitvami. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP
    R. I.
    13. 8. 2026 | 06:54
    13. 8. 2026 | 08:24
    5:02
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Karoline Leavitt, tiskovna predstavnica Bele hiše, bo konec avgusta zapustila svoj položaj, je včeraj sporočil predsednik Donald Trump, poroča CNN. Skorajšnji odhod ene od predsednikovih najtesnejših zaveznic v Beli hiši pomeni veliko spremembo v njegovi ekipi za odnose z mediji, in to manj kot tri mesece pred vmesnimi kongresnimi volitvami.

    Trump jo je označil kot eno »svojih najbolj zaupanja vrednih sodelavk« in dejal, da bo položaj zapustila, da bi lahko več časa preživela s svojimi majhnimi otroki in družino: »Kar popolnoma razumem in spoštujem!« Še naprej bo delovala kot zunanja svetovalka. 

    Zahtevno obdobje

    Kot navaja CNN, odhaja v zahtevnem obdobju za Trumpa, ki se ob nadaljevanju vojne z Iranom in visokih cenah goriva spoprijema z nizko podporo javnosti. Večina Američanov meni, da ni namenil dovolj pozornosti najpomembnejšim težavam v državi.

    Osemindvajsetletna Karoline Leavitt se je v zgodovino zapisala kot najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše doslej in tudi kot prva ženska, ki je med opravljanjem tega izjemno zahtevnega dela zanosila. Prejšnji mesec se je po kratkem porodniškem dopustu vrnila za govorniški oder v tiskovni sobi.

    Po odhodu iz Bele hiše bo ostala tesno povezana s Trumpom. Ta jo je prosil, naj še naprej deluje kot ena njegovih glavnih zunanjih svetovalk, sama pa je napovedala, da bo ostala dejavna zagovornica gibanja MAGA in republikanske stranke. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Po odhodu iz Bele hiše bo ostala tesno povezana s Trumpom. Ta jo je prosil, naj še naprej deluje kot ena njegovih glavnih zunanjih svetovalk, sama pa je napovedala, da bo ostala dejavna zagovornica gibanja MAGA in republikanske stranke. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Nepopustljiva Trumpova zagovornica

    Karoline Leavitt je v Trumpovem prvem mandatu opravljala nižjo funkcijo, v njegovem drugem mandatu pa je postala ena njegovih najučinkovitejših in najzvestejših predstavnic za javnost. Zgradila si je podobo nepopustljive zagovornice predsednika in njegovih politik, ki se pogosto zapleta v ostre izmenjave z novinarji, kadar ti postavljajo zahtevna vprašanja, hkrati pa je bolj naklonjena medijem, ki so do administracije prijaznejši.

    Tako za mikrofonom kot na družbenih omrežjih se je predstavljala kot predana žena in zaposlena mati. Svojega malčka Nika je vodila na predsedniško letalo Air Force One in v Ovalno pisarno, z možem pozirala na tradicionalnem velikonočnem dogodku v Beli hiši in na praznovanjih noči čarovnic, spekla jabolčno pito ter uživala v trenutkih z novorojeno hčerko Viviano.

    Izjemno zahtevno delo

    Kot pogosto velja za družbena omrežja, pa te podobe ne kažejo, kako zahtevno je njeno delo v resnici. »Resnica je, da od vrnitve v Belo hišo po rojstvu hčerke v srcu čutim, da ne morem biti najboljša mama, kakršno si moja dva mala otroka zaslužita, če hkrati namenjam toliko časa, energije in pozornosti, kolikor zahteva položaj tiskovne predstavnice Bele hiše,« je včeraj zapisala na družbenem omrežju in svojo odločitev označila za »grenko-sladko«.

    Predsednik, ki meni, da je sam svoj najboljši govorec, je zelo zahteven do tistih, ki govorijo v njegovem imenu. Po rojstvu hčerke 1. maja je njegova tiskovna predstavnica vzela približno mesec dni dopusta in ni bila prisotna v Beli hiši. V tem času jo je predsednik pogosto klical in jo občasno spraševal, kdaj se namerava vrniti, je povedala oseba, seznanjena s temi pogovori.

    28-letna Karoline Leavitt se je v zgodovino zapisala kot najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše doslej in tudi kot prva ženska, ki je med opravljanjem tega izjemno zahtevnega dela zanosila. ​FOTO: Saul Loeb/AFP
    28-letna Karoline Leavitt se je v zgodovino zapisala kot najmlajša tiskovna predstavnica Bele hiše doslej in tudi kot prva ženska, ki je med opravljanjem tega izjemno zahtevnega dela zanosila. ​FOTO: Saul Loeb/AFP

    Ko se je julija 2024 rodil njen prvi otrok, je bila odsotna le štiri dni. Na predvolilno kampanjo se je vrnila dan po tem, ko je bil takratni predsedniški kandidat Trump tarča poskusa atentata v Butlerju v Pensilvaniji. »To me je nekako potisnilo naravnost nazaj v službo veliko prej, kot bi verjetno pričakovala ali si želela,« je pozneje povedala v intervjuju z Megyn Kelly.

    Kdo jo bo nasledil?

    Karoline Leavitt bo po odhodu iz Bele hiše ostala tesno povezana s Trumpom. Ta jo je prosil, naj še naprej deluje kot ena njegovih glavnih zunanjih svetovalk, sama pa je napovedala, da bo ostala dejavna zagovornica gibanja MAGA in republikanske stranke. Pred vmesnimi volitvami leta 2026 bi zato lahko prevzela vidno vlogo v kampanji, nastopala v medijih in pomagala pri političnem sporočanju Trumpovega tabora.

    Kdo jo bo nasledil na položaju tiskovne predstavnice Bele hiše, za zdaj ni znano. Med njenim porodniškim dopustom so pred novinarje stopali tudi vidni člani administracije, med njimi podpredsednik J. D. Vance in državni sekretar Marco Rubio, vendar Bela hiša uradnega naslednika še ni predstavila.

    Leavittova je položaj opravljala 18 mesecev in bila ena najbolj prepoznavnih predstavnic Trumpove administracije, zato bo iskanje zamenjave pomembna kadrovska odločitev pred jesenskimi volitvami.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Kdo je Trumpov mentalist, ki zna »brati« ljudi

    Eden najbolj znanih mentalistov na svetu Oz Pearlman je na večerji že drugič zabaval goste ameriškega predsednika. Med atentatom sta si zrla iz oči v oči.
    27. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Večerja dopisnikov Bele hiše

    Trump proti tradicionalnim medijem: Včasih si res mislim, da me ne marate

    Konec aprila je tradicionalno srečanje medijev in politikov prekinil poskus atentata.
    Barbara Kramžar 25. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump razglasil ustavitev ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino

    Projekt Svoboda se začasno ustavlja, s čimer naj bi pridobili čas za sklenitev sporazuma o koncu vojne z Iranom. Abas Aragči prišel na pogovore v Peking.
    6. 5. 2026 | 06:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Incident na večerji dopisnikov iz Bele hiše

    Streljanje na večerji dopisnikov zanetilo teorije zarote v ZDA

    Dokazov, da bi bil incident zrežiran, ni. Oblasti so objavile obsežne dokaze, da je 31-letni Cole Tomas Allen iz Kalifornije oborožen vdrl na prireditev.
    28. 4. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Napad na ustavno sodišče je sila nevarna stvar

    Delova komentatorja sta tokrat razpravljala o odločitvi ustavnega sodišča in napadih nanj.
    12. 8. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Schumacher na Majorki? Oglasil se je človek, ki je blizu njegovi družini

    Nekdanji nemški dirkač Christian Danner o legendarnem rojaku: Da ga ni nikjer, veliko pove.
    Miha Šimnovec 12. 8. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Spolna zloraba

    Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

    V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
    Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Presenečenje v LA: Dončić ima nove lastnike, povezan bo s Trumpovo družino

    Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili novega lastnika, Mark Walter je za kar 12 milijard dolarjev prodal klub Bobu Igerju in Joshui Kushnerju.
    Nejc Grilc 12. 8. 2026 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    UI ponuja hitre odgovore, a zdravnika ne nadomesti

    Bolniki velikokrat potrebujejo razlago zdravstvenega stanja, izvidov in diagnoz ter usmeritve glede nadaljnjega zdravljenja.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

    Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
    7. 8. 2026 | 09:27
    Preberite več

    Več iz teme

    Karoline LeavittDonald Trumpodnosi z javnostjopredstavnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Suša

    Ponekod do 90 odstotkov izpada pridelka: kmetje čakajo pomoč države

    Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Podgoršek napovedal sveženj predlogov, s katerimi želijo »rešiti, kar se rešiti da«.
    13. 8. 2026 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turizem

    Hrvaški promocijski video z Johnom Malkovichem si je ogledalo 17 milijonov ljudi

    Ameriški igralec je po snemanju videa prejel hrvaško državljanstvo.
    13. 8. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Arsenalu napovedal naslov, kje bi končal Benjamin Šeško

    Britanski Sky Sports je za napoved angleškega nogometnega prvaka uporabil superračunalnik.
    13. 8. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (13. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 13. 8. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    ZPS po koncu subvencij za e-avte: položaj je izrazito v škodo potrošnikov

    Zveza potrošnikov Slovenije poziva k predvidljivi in neprekinjeni politiki spodbud za električna vozila.
    Gašper Boncelj 13. 8. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Arsenalu napovedal naslov, kje bi končal Benjamin Šeško

    Britanski Sky Sports je za napoved angleškega nogometnega prvaka uporabil superračunalnik.
    13. 8. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (13. 8.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 13. 8. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    ZPS po koncu subvencij za e-avte: položaj je izrazito v škodo potrošnikov

    Zveza potrošnikov Slovenije poziva k predvidljivi in neprekinjeni politiki spodbud za električna vozila.
    Gašper Boncelj 13. 8. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

    Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
    10. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo