Po tragediji čilskega vojaškega letala odkrili letalske dele in posmrtne ostanke ponesrečencev

Preberite tudi:

Na poti na Antarktiko izginilo vojaško letalo z 38 ljudmi na krovu

FOTO: AFP

Globina morja do 3500 metrov

FOTO: Čilske letalske sile/Reuters

Predstavniki čilskih letalskih sil so objavili, da so v Drakovem prelivu, ki Južno Ameriko ločuje od Antarktike, odkrili ostanke letala, ki so najverjetneje pripadali njihovemu transportnemu vojaškemu letalu tipa C-130 Hercules,, guverner čilske regije Magallanes, pa je po pisanju AFP danes potrdil tudi odkritje posmrtnih ostankov. Vojska sicer uradne informacije o tem še ni objavila.Ostanke letalskega tankerja, ki jih še analizirajo, so odkrili okoli 30 kilometrov od točke, na kateri so imeli nazadnje stik s posadko letala. Tudi brazilske oblasti so objavile, da je njihova ladja okoli 500 kilometrov južno od mesta Ushuaia v argeninski Patagoniji odkrila letalske dele, ki bi lahko pripadali izgubljenemu letalu, in osebne predmete.Pomoč Čilencem pri iskanju so ponudile Argentina, Brazilija, Urugvaj in Velika Britanija, ZDA in Izrael sta pomagala s satelitskimi posnetki, piše BBC.Območje v Drakovem prelivu, na katerem je letalo najverjetneje strmoglavilo – vzrok nesreče še ni pojasnjen –, je sicer divje, neokrnjeno območje ledu, globina oceana pa sega do 3500 metrov.Letalo je bilo sicer namenjeno na letalsko bazo Presidente Eduardo Frei na Antarktiki, ob 17 vojakih je bilo na njem še 21 drugih potnikov, ki naj bi jih angažirali pri logistični podpori in vzdrževanju v letalski bazi.Reševanje so sicer sprožili takoj, ko so z letalom izgubili komunikacijo. Pri njem so bile angažirane tako čilske letalske sile kot ladje. Incident označujejo kot nov zaplet v državi, v kateri je zaradi nasilja med protesti umrlo že 26 ljudi, več kot 12.000 pa jih je bilo po podatkih Organizacije ameriških držav ranjenih.