Odkrili najdaljši tihotapski predor pod mehiško-ameriško mejo

Predor odkrili že avgusta, a so ga še opazovali

Mehiške in ameriške oblasti so odkrile doslej najdaljši tihotapski predor pod mejo med obema državama. FOTO: CBP/Reuters

Trumpov zid na meji z Mehiko smešna poteza

Ameriški uradniki so včeraj sporočili, da so med mestom Tijuana na mehiški in območjem San Diega na ameriški strani meje odkrili doslej najdaljši tihotapski predor. Dolg je kar 1313 metrov, izkopan je v globini okrog 21 metrov pod površjem in odlično opremljen, poroča britanski BBC.Predor so sicer odkrili že avgusta lani, ko so mehiški preiskovalci odkrili njegov vhod. Vendar so potem v sodelovanju z ameriškimi preiskovalci ves predor še nekaj časa opazovali, zato so novico o njem razkrili šele včeraj. Vendar v zvezi s predorom niso prijeli nikogar in v njem tudi niso našli nobenega tihotapskega blaga. Za zdaj torej ni znano, kdo ga je izkopal, toda največja verjetnost je, da je delo mehiškega mamilarskega kartela Sinaloa , ki deluje tudi na območju Tijuane.Predor je po vsej dolžini opremljen s tračnicami, njegovi graditelji so vanj napeljali elektriko, poskrbeli so za prezračevanje in za črpanje vode. Visok je okrog 170 centimetrov, širok pa 60 centimetrov. Ne ameriški ne mehiški strokovnjaki ne znajo oceniti, koliko časa je bilo treba takšen predor kopati, glede na to, da je bilo treba vse delati na skrivaj.Ob tem odkritju se zdi nekoliko smešno vztrajanje ameriškega predsednikaki še vedno poskuša od kongresa izsiliti denar za gradnjo zidu na meji z Mehiko . Predor, o katerem je govor, namreč še zdaleč ni edini, po katerem so kriminalne združbe v ZDA tihotapile mamila in ljudi, od tam pa predvsem orožje. Od leta 2016 so jih na meji med Kalifornijo in Mehiko odkrili več kot deset, najdaljši med njimi je bil dolg nekaj čez devetsto metrov.Sicer pa na obeh straneh meje pravijo, da glavna tihotapska pot za mamila še vedno poteka čez uradne mejne prehode, koder kriminalci mamila tihotapijo v osebnih avtomobilih, skrita med prtljago ali trgovskim blagom. Na tak način se še vedno pretihotapi večina mamil, ki prihajajo iz Mehike v ZDA.