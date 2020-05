Odkrili Putinovega hekerja, ki je vdrl v računalnike Bundestaga

Dimitrij Badin je domnevno pripadnik ruske vojaške tajne službe GRU in je pred petimi leti vdrl v računalniški sistem nemškega Bundestaga. Išče ga tudi FBI. FOTO: FBI

Po poročanju nemškega Spiegla so nemški preiskovalci po petih letih odkrili glavnega domnevnega krivca za vdor v računalniški sistem Bundestaga. Gre menda za agenta ruske vojaške tajne službe GRUBadin je član skupine ruskih hekerjev APT 28 oziroma »Fancy bear«, ki jo evropske in ameriške tajne službe pripisujejo tajni službi GRU. Nemško zvezno sodišče je zanj že izdalo priporni nalog, ki pa je seveda brezpredmeten, saj Rusija svojih državljanov ne izroča tujim državam.Badina in druge člane skupine APT 28 išče tudi ameriška FBI , saj menda prav oni stojijo za hekerskimi napadi na ameriško demokratsko stranko pred predsedniškimi volitvami leta 2016, domnevno pa so vdrli tudi v računalnike svetovne protidopinške agencije, Organizacije za prepoved kemičnega orožja, v švicarski laboratorij za razvoj kemičnega orožja Spiez in še kam.Po Spieglovem poročanju so nemški preiskovalci Badina kot krivca za napad odkrili po dolgem in napornem natančnem preiskovanju, pri katerem so sodelovali strokovnjaki nemške zvezne policije, zveznega urada za informacijsko varnost in urada za varstvo ustavnosti.Napad na Bundestag se je zgodil maja 2015 in je za nekaj dni povsem ohromil celoten informacijski sistem parlamenta. Napadalci so v sistem vdrli prek lažnega elektronskega sporočila, ki je bilo videti, kot bi ga poslali s sedeža Združenih narodov. Sporočilo je vsebovalo programe, ki so se ob odprtju razširili po mreži računalnikov in nekaj dni kradli podatke. Po ocenah strokovnjakov je tako iz parlamenta odteklo za okrog šestnajst gigabajtov podatkov, preden jim je programe uspelo blokirati. Prizadeti so bili predvsem računalniki poslancev nekaterih strank.