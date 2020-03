Odkrili so bakterijo, ki žre strupeno odpadno plastiko

Na svetu smo proizvedli 8 bilijonov ton plastike

AFP Kljub obetavnemu odkritju o možnostih razgradnje bo treba predvsem zmanjševati uporabo plastičnih materialov. FOTO: Zinyange Auntony/Afp

Tudi glive razgrajujejo plastiko

Znanstveniki so odkrili nov sev bakterije pseudomonas, ki je sposobna razgrajevati odpadni poliuretan. Ta vrsta plastike ob razpadanju sprošča strupene in rakotvorne kemikalije, ker jo je zelo težko reciklirati, pa je je veliko v naravi in na odlagališčih. Razveseljive izsledke skupine znanstvenikov je danes objavila mednarodna znanstvena revija Frontiers of Microbiology (Mejniki mikrobiologije), poroča The Guardian.Sev, ki se masti z odpadnim poliuretanom, so znanstveniki odkrili na odlagališču plastičnih odpadkov. V laboratorijskih raziskavah so odkrili, da bakterija poliuretan razkraja in produkte razkroja porablja kot hrano. To je prva takšna bakterija, ki je sposobna razkrajati poliuretan, sporočajo raziskovalci. Večino drugih bakterij namreč strupene snovi, ki se sproščajo ob razpadanju odpadnega poliuretana, ubijejo, ta pa je sposobna preživeti in material razkrajati naprej.Odkritje pa seveda ni že samo po sebi rešitev za ogromne količine odpadnega poliuretana - od leta 1950 pa do sedaj smo na svetu proizvedli že osem bilijonov ton plastike, ki je povečini kot velika grožnja končala na odlagališčih ali kar v naravnem okolju - saj bo razvoj postopkov obdelave in predelave tega plastičnega odpada dollgotrajen. Po besedah vodilnega člana raziskovalne skupine,s Centra za okoljske raziskave Heimholtz v nemškem Leipzigu, bo razvoj postopkov trajal vsaj kakšno desetletje. Zato bo v tem času vendarle treba čimbolj zmanjšati uporabo plastičnih materialov, še posebno tistih, ki jih je težko reciklirati. »Pravzaprav mikrobiologi morda ne bomo uspeli priti do dokončne rešitve za popolno razgradnjo velikih količin poliuretanov, zato naj bo naše glavno sporočilo, da se čimbolj izogibajmo uporabi plastičnih materialov.«Pred odkritjem čudežne bakterije so znanstveniki sicer odkrili, da poliuretane lahko razgrajujejo tudi določene vrste gliv. Vendar so njihove sposobnosti razgradnje omejene, zato so za obdelavo velikih količin odpadne plastike veliko primernejše bakterije.Že pred dvema letoma pa je druga skupina znanstvenikov naključno odkrila mutantske encime, s katerimi bo v prihodnje mogoče razgrajevati drugo vrsto plastike, PET - polietilen teraftalat, ki se uporablja za izdelavo plastenk za pijače.