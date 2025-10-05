Odločilne ure za prihodnost Gaze

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu, da je Hamas že v petek sporočil, da pristaja na večino alinej »mirovnega načrta« ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je izraelska vojska čez vikend nadaljevala z brutalnim bombardiranjem in kopensko ofenzivo v mestu Gaza. Medtem v Kairu potekajo ključna pogajanja.

Trumpov načrt je težo prihodnosti Gaze z zahtevo po razorožitvi in umiku iz enklave prenesel na Hamas. Toda Hamasovo sprejetje večine pogojev – vključujoč izpustitev vseh izraelskih talcev in oblikovanja tehnokratskih oblasti – je del odgovornosti preneslo na izraelske genocidne oblasti. Te so kljub javno oznanjenji nakani o prenehanju »ofenzivnih aktivnosti« zadnjih 48 ur še naprej množično pobijale prebivalce mesta Gaza.