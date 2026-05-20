Odločitev, sprejeta pred 70 leti, državo pahnila v primež množičnih alergij

Odločitev, sprejeta pred več kot 70 leti, danes povzroča eno največjih zdravstvenih težav na Japonskem, poroča BBC. Po drugi svetovni vojni je namreč država zaradi obsežnega pogozdovanja skoraj celotno pokrajino posadila z le dvema vrstama dreves. Posledice tega projekta danes občuti več deset milijonov ljudi.

Februarja so po družbenih omrežjih na Japonskem zakrožili posnetki, na katerih je bilo videti, kot da se nad gozdovi valijo oblaki dima. V resnici ni šlo za dim, temveč za ogromne količine cvetnega prahu, ki so ga v zrak sproščali iglasti gozdovi. Da bi se pred njim zavarovali, so prebivalci začeli množično nositi zaščitne maske.

Vsako pomlad je na japonskih ulicah mogoče videti ljudi vseh starosti z zaščitnimi maskami. Vzrok niso virusi, temveč seneni nahod oziroma alergijski rinitis. Zaradi podnebnih sprememb se sezona cvetenja začne vse prej, kar težave še povečuje.

Danes ima na Japonskem srednje hude ali hude simptome alergij približno 43 odstotkov prebivalstva. Poleg kihanja, srbečih oči in zamašenega nosu alergije povzročajo tudi slabši spanec, zmanjšano koncentracijo in večje tveganje za astmo ter druge alergijske bolezni. Posledice nosi tudi gospodarstvo, saj na vrhuncu sezone alergij Japonska zaradi bolniških odsotnosti in zmanjšane potrošnje izgubi približno 1,6 milijarde dolarjev (približno 1,4 milijarde evrov) na dan.

Vzrok v odločitvi izpred 70 let

Vzrok za današnjo epidemijo alergij sega v obdobje po drugi svetovni vojni. Med vojno je Japonska zaradi pomanjkanja nafte in plina množično izsekavala gozdove za kurjavo in industrijo. Gorska območja okoli mest, kot so Tokio, Osaka in Kobe, so ostala skoraj brez dreves.

Po vojni je država začela obsežen program pogozdovanja, predvsem za preprečevanje erozije tal in zemeljskih plazov. Oblasti so želele hitro obnoviti gozdove, zato so izbrale dve hitro rastoči domači vrsti: japonsko cedro sugi in japonsko cipreso hinoki. Danes ti plantažni gozdovi pokrivajo približno petino celotne površine Japonske.

Težava pa je ta, da obe drevesni vrsti proizvajata ogromne količine lahkega cvetnega prahu, ki ga veter zlahka zanese v mesta. Ker gre za monokulturne nasade, drevesa cvetijo skoraj sočasno, kar povzroča izjemno visoke koncentracije cvetnega prahu v zraku.

Problem se je z leti še stopnjeval, saj drevesa po približno 30 letih starosti proizvajajo še več peloda. Večina teh gozdov je danes ravno v tej starostni fazi.

Nacionalna zdravstvena kriza

Japonska vlada je leta 2023 alergije uradno razglasila za nacionalni družbeni problem. Cilj države je v prihodnjih 30 letih zmanjšati količino cvetnega prahu za polovico. Prvi korak vključuje zmanjšanje površin, zasajenih s cedro sugi, za približno 20 odstotkov.

Toda naloga je izjemno zahtevna. Japonska je ena najbolj gozdnatih industrializiranih držav na svetu – gozdovi pokrivajo kar 68 odstotkov njenega ozemlja. Tretjino teh gozdov predstavljajo prav plantaže cedre in ciprese.

Preprosta sečnja dreves ni dovolj. Gozdove je treba nadomestiti z novimi ekosistemi, sicer bi se povečalo tveganje za erozijo, poplave in zemeljske plazove. Številna mesta se že preoblikujejo v bolj naravne ekosisteme.

Mesto Kobe, na primer, je leta 2020 začelo projekt obnove več kot 180 hektarov plantaž v naravne listnate gozdove. Vsako leto posekajo del monokultur, odstranijo tudi invazivne vrste, nato pa pustijo prostor za rast avtohtonih dreves.

Rezultati so presenetljivi. Po navedbah mestnih oblasti so se v obnovljena območja hitro vrnile številne živali, med njimi jazbeci, želve, žabe in redke vrste žuželk.

Podobni projekti potekajo tudi drugod po državi. V nekaterih regijah nekdanje plantaže spreminjajo v travnike in mokrišča, drugje pa uvajajo mešane gozdove z več vrstami dreves.

Podnebne spremembe še poslabšujejo stanje

Težavo dodatno krepi podnebna kriza. Višje temperature in spremembe vremenskih vzorcev vplivajo na širjenje cvetnega prahu, sezona cvetenja pa se začne vse prej. Japonska je leta 2025 doživela najzgodnejše širjenje peloda v zgodovini meritev.

Hkrati imajo ti gozdovi pomembno vlogo pri vezavi ogljikovega dioksida. Plantaže cedre vsako leto absorbirajo skoraj polovico vsega ogljika, ki ga zajamejo japonski gozdovi. Ker starejša drevesa absorbirajo manj ogljika, strokovnjaki opozarjajo, da bo treba gozdove postopoma pomlajevati in povečevati njihovo raznolikost.

Pred šestdesetimi leti na Japonskem sploh niso poznali izraza za seneni nahod. Alergijo na cvetni prah japonske cedre so prvič uradno opisali leta 1963.

Danes si država prizadeva popraviti posledice odločitev iz preteklosti. Cilj ni le zmanjšanje razsežnosti alergij, temveč tudi ustvarjanje bolj zdravih, odpornih in biotsko raznovrstnih gozdov.