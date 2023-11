Odločitev med preizkušeno slabim in groznim

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo zvečer, po drugem krogu predsedniških volitev, bo jasno, ali bo Argentina poslej zgolj nadaljevala sedanjo strašno gospodarsko krizo s skoraj 150-odstotno inflacijo in razpadajočim gospodarskim sistemom – v tem primeru bo predsednik dosedanji finančni minister Sergio Massa, ki je precej prispeval k propadu – ali pa bo vzel vajeti v svoje roke neuravnoteženi skrajnež Javier Milei, ki napoveduje novo pot. Tudi brez narodne banke in svoje valute, s privatizacijo zdravstva in šolstva ter brez odnosov z Vatikanom.