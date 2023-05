Odločitev o tožbi proti Trumpu zaradi obrekovanja in napada v rokah porote

Odvetniki bivšega predsednika Donalda Trumpa in kolumnistke E. Jean Carroll, ki ga civilno toži zaradi obrekovanja in napada, so v ponedeljek poroti podali sklepna nagovora. Porota se bo sedaj odločala, ali je Trump kriv in kakšno odškodnino bo moral plačati v primeru krivde. Ker gre za civilno tožbo, mu zaporna kazen ne grozi.

Donald Trump bi moral odgovarjati za spolni napad na kolumnistko leta 1996, saj tudi nekdanji predsednik ni nad zakonom, je v ponedeljek v zaključnih besedah poroti povedala odvetnic kolumnistke Roberta Kaplan.

E. Jean Carroll trdi, da jo je Trump zgodaj spomladi leta 1996 posilil v garderobi trgovine Bergdorf Goodman na Manhattnu, ki stoji nasproti Trumpove stolpnice.

Obtožbe absurdne in zmanjšujejo pomen resničnih posilstev

Trumpov odvetnik Joe Tacopina je obtožbe napadel kot absurdne in menil, da zmanjšujejo pomen resničnih posilstev. Strinjal se je s Kaplanovo, da nihče ni nad zakonom, vendar je opozoril, da tudi nihče ni pod njim.

E. Jean Carroll trdi, da jo je Trump zgodaj spomladi leta 1996 posilil v garderobi trgovine Bergdorf Goodman na Manhattnu, ki stoji nasproti Trumpove stolpnice. FOTO: Stephanie Keith Getty Images/AFP

Tacopina je porotnikom dejal, da ji ne smejo dovoliti, da se okoristi za milijone dolarjev, ker da je tožbo vložila tudi iz političnih razlogov.

Trumpa na sodni proces ni bilo, a kot je dejal Tacopina, za to niti ni bilo razloga, saj da ne more govoriti ali se braniti zaradi nečesa, kar se ni zgodilo. Izrazil je prepričanje, da porotniki ne bodo verjeli, da je Trump napadel žensko v polni trgovini, ta pa se niti ne more natančno spomniti, kdaj se je napad zgodil.

»Kaj bi lahko vprašal Donalda Trumpa? Kje ste bili na neznan datum pred 27 ali 28 leti?« je dejal.

Kaplanova, ki porotnikom med drugim pokazala video posnetke Trumpa z njegovega oktobrskega pričanja, pa je porotnikom povedala, da ne gre za primer »on je rekel, ona je rekla«, ampak za primer, v katerem morajo porotniki pretehtati, kaj je povedalo 11 prič, vključno s Carrollovo, o tem, kar so slišali od Trumpa v videu.

Donald Trump bi moral odgovarjati za spolni napad na kolumnistko leta 1996, saj tudi nekdanji predsednik ni nad zakonom, je v ponedeljek v zaključnih besedah poroti povedala odvetnic kolumnistke Roberta Kaplan. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Trump ve, da je spolno napadel E. Jean Carroll

»Donald Trump je v pravem pomenu besede priča proti samemu sebi,« je dejala. »Ve, kaj je storil. Ve, da je spolno napadel E. Jean Carroll.«

Kaplanova je navedla pričevanja dveh žensk, ki pravita, da sta preživeli Trumpov spolni napad. 81-letna Jessica Leeds je povedala, da jo je leta 1979 na letalu zagrabil za prsi in ji z roko segel v krilo.

Novinarka Natasha Stoynoff pa je povedala, da jo je leta 2005 nasilno poljubil na Floridi, ko je za revijo People pripravljala zgodbo o njegovi poroki z Melanio.

Trump je v javnih izjavah in pričanju vztrajal, da si je Carrollova trditve izmislila, da bi povečala prodajo spominov iz leta 2019. 79-letnico je označil za duševno bolno in sramotno osebo.