Odločitev ZDA sprožila novo povišanje svetovnih cen nafte

Ponedeljek je prinesel novo povišanje cen nafte. Združene države Amerike so zavrnile iransko ponudbo za začasno premirje in odprtje Hormuške ožine, kar povečuje skrb glede rasti inflacije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena novembra, se mora po osmi uri po srednjeevropskem času odšteti 94,38 dolarja, kar je 1,97 dolarja oz. 2,13 odstotka več kot ob koncu trgovanja v petek. Severnomorska nafta brent pa se je dvignila na 107,55 dolarja za sod. S tem je dražja za 3,23 dolarja oz. 3,10 odstotka.

Iran je prejšnji teden na Generalni skupščini ZN v New Yorku predstavil mirovni predlog in dejal, da so ga Američanom posredovali prek katarskih posrednikov. Trump je v soboto povedal, da je predlog zavrnil, vendar je v nedeljskem telefonskem pogovoru za Axios dejal, da pričakuje, da bodo ameriški pogajalci ta teden nadaljevali pogovore, poroča Reuters.

»Zavrnitev je zmanjšala pričakovanja o končnem dogovoru, vendar diplomatska prizadevanja niso končana,« je dejala Sugandha Sachdeva, ustanoviteljica newdelhijske raziskovalne družbe SS WealthStreet.

Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte je treba odšteti 94,38 dolarja. FOTO: Blaž Samec

Po njenih besedah je pri terminskih pogodbah za brent 120 dolarjev za sod ključna odporna raven. Če se cene nad to mejo ne bodo obdržale, je možen njihov padec, zlasti če se izboljšajo razmere v ladijskem prometu ali če pogajanja napredujejo.

Napetosti na Bližnjem vzhodu

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu je v soboto zgodaj zjutraj sporočila, da je prestregla dve balistični raketi in dva brezpilotna letalnika, ki so ju proti kraljevini izstrelili Hutiji, ki jih podpira Iran.

Brent se je prejšnji teden podražil za 0,4 odstotka, medtem ko je cena WTI izgubila 7,9 odstotka. Na trg so vplivale informacije, da bi ZDA lahko prepovedale izvoz dizelskega goriva, da bi zajezile rekordne cene na svojem trgu. Takšna poteza bi lahko zmanjšala proizvodnjo ameriških rafinerij.

»Naftni derivati ostajajo točka pritiska. Rekordne cene dizelskega goriva v ZDA povečujejo inflacijska tveganja in ponovno odpirajo razpravo o morebitnih omejitvah izvoza,« so v analizi zapisali analitiki banke ANZ.