Odločno nad zabavo turistov in aktivistov

Italija ima največ kulturnih spomenikov, ki so zaščiteni pri Unescu kot vrednota vsega človeštva, temu primerno je največ tudi poškodovanih, včasih celo uničenih. To poletje so rimski Kolosej zagreti turisti z vpisovanjem ali vrezovanjem imen ali začetnic grobo napadli kar štirikrat, v Vicenzi sta se tamkajšnje bazilike na podoben način lotila ameriška vojaka.

Všečki marsikje nastajajo tudi tako, da turist zleze na spomenik in pade dol skupaj z odlomljeno kamnito roko. Kulturni minister Gennaro Sangiuliano je to pomlad pripravil zakon, ki ga bodo sprejeli jeseni, kulturni vandalizem bo kaznovan s petmestnimi vsotami. Vlada je osnutek podprla.