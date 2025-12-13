Odložimo telefon, stopimo pred ogledalo in sami sebe poglejmo v oči

»Kje se konec koncev začnejo univerzalne človekove pravice? Na majhnih krajih, blizu doma.« Vsakega 10. decembra se spomnim na Eleanor Roosevelt, soprogo predsednika Franklina Roosevelta in »prvo damo sveta«.

Tako jo je poimenoval Harry Truman, ki je v Beli hiši nasledil Roosevelta po njegovi smrti. S tem ji je želel izreči priznanje za njen osebni prispevek pri rojstvu splošne deklaracije o človekovih pravicah. Eleanor Roosevelt je bila namreč na čelu odbora ZN za pripravo osnutka deklaracije, ki je bila 10. decembra 1948 sprejeta na tretji generalni skupščini svetovne organizacije, ki je potekala v Palais de Chaillot v Parizu.