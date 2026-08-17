Odmevi večnih vojn v Trumpovi Beli hiši

Ameriško gospodarstvo raste, ­inflacija pada, borzne vrednosti segajo v nebo in v običajnih časih bi predsednik Donald Trump upravičeno upal na pisanje zgodovine na novembrskih vmesnih kongresnih volitvah. Po pravilu na teh zmaga opozicija, demokrati pa so bili vsaj do začetka vojne z Iranom močno oslabljeni. A tej ni videti konca, vse glasnejši so celo nasprotniki vojne med konservativci.

Demokrati, ki jim sredinska javnost očita klecanje pred skrajno levico in njenimi muslimanskimi predstavniki, si manejo roke. »Celotna vojna je utemeljena na lažeh,« je zatrdil Jon Ossoff, demokratski senator iz Georgie. »Lani so nam povedali, da je iranska jedrska grožnja odstranjena, potem so nam v začetku leta dejali, da je spet aktualna.« Tudi številni ameriški konservativci se bojijo še ene večne vojne, ki ji je v predsedniški predvolilni kampanji nasprotoval tudi Trump.