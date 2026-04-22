Odnosi na najnižji točki v povojnem obdobju

Japonska je včeraj naredila korak iz dosedanjih omejitev izvoza vojaške opreme in tehnologije. Prvič po drugi svetovni vojni bo državam, s katerimi ima sklenjen sporazum o obrambnem sodelovanju, izvozila orožje. Tako se bo 17 držav, med katerimi so tudi ZDA in Velika Britanija, uvrstilo med potencialne kupce vojaške opreme, ki je bila izdelana na Japonskem. Čeprav še velja prepoved prodaje orožja državam, ki so v medsebojnem sporu, je tudi tukaj mogoče narediti izjemo, če gre za »posebne okoliščine«.