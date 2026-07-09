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    Svet

    Odnosi med ZDA in Iranom močno zaostreni, Trump odobril novo serijo napadov

    Medsebojni napadi, vojaške operacije v Perzijskem zalivu in grožnje z nadaljnjim stopnjevanjem konflikta povečujejo tveganje za širšo destabilizacijo regije.
    Trenutno dogajanje je ena najresnejših zaostritev odnosov med ZDA in Iranom v zadnjem obdobju. Na arhivski fotografiji ameriški raketni rušilec v bližini iranskega tankerja. FOTO: ameriška mornarica/AFP
    Galerija
    Trenutno dogajanje je ena najresnejših zaostritev odnosov med ZDA in Iranom v zadnjem obdobju. Na arhivski fotografiji ameriški raketni rušilec v bližini iranskega tankerja. FOTO: ameriška mornarica/AFP
    R. I.
    9. 7. 2026 | 07:35
    9. 7. 2026 | 08:44
    4:38
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    Medtem ko je v Ankari potekalo srečanje voditeljev držav članic Nata, so se napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ponovno močno zaostrile, poroča CNN. Kljub predhodnim diplomatskim prizadevanjem za dosego mirovnega dogovora sta obe strani nadaljevali obsežne vojaške operacije, ki povečujejo nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu.

    Ameriški predsednik Donald Trump je odobril novo serijo napadov na iranske vojaške cilje. Po navedbah visokega ameriškega uradnika je bila odločitev posledica nezadovoljstva zaradi nadaljnjega oviranja pomorskega prometa skozi Hormuško ožino ter iranskih napadov na ladje, ki plujejo po eni najpomembnejših svetovnih naftnih transportnih poti. Napadi so se zgodili med Trumpovo udeležbo na vrhu zveze Nato.

    Obsežni ameriški napadi na iranske cilje

    Ameriško osrednje poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so ameriške sile drugi dan zapored izvedle napade na približno 90 vojaških ciljev vzdolž iranske obale. Po navedbah ameriške vojske so bile operacije odgovor na iranske napade na tri trgovske ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino.

    Kljub predhodnim diplomatskim prizadevanjem za dosego mirovnega dogovora sta obe strani nadaljevali  obsežne vojaške operacije, ki povečujejo nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters
    Kljub predhodnim diplomatskim prizadevanjem za dosego mirovnega dogovora sta obe strani nadaljevali  obsežne vojaške operacije, ki povečujejo nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

    Iranski mediji so poročali o eksplozijah v več pristaniških mestih na jugu države, med drugim v Bušerju, Bandar Abasu in Siriku, poroča BBC. Poleg tega je bila po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim poškodovana železniška povezava pri mestu Akala severovzhodno od Teherana. Posnetki, ki so jih geolocirali mednarodni mediji, potrjujejo poškodbe železniškega mostu, čeprav ameriška vojska njegovega uničenja uradno ni komentirala.

    Iranski povračilni ukrepi

    Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) je sporočila, da je v odgovor izvedla skupne raketne in brezpilotne napade na ameriške vojaške objekte v Kuvajtu in Bahrajnu.

    Po uradni izjavi so bili tarča napadov oporišči Arifdžan  in  Ali Al Salem v Kuvajtu ter letalsko oporišče Šajh Isa in pomorska baza Džufer v Bahrajnu. Džufer je glavno oporišče ameriške mornarice v Perzijskem zalivu.

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    Hameneijev pogreb kot parada zmage

    IRGC je sporočila, da so bili napadi odgovor na ameriške operacije proti iranskim obalnim pokrajinam ter napade na infrastrukturo v vzhodnem delu države.

    Po začetku iranskih povračilnih napadov so oblasti v Bahrajnu in Kuvajtu sprožile sirene za zračno nevarnost. Kuvajtska vojska je sporočila, da je njena protizračna obramba prestrezala sovražne rakete in brezpilotna letala. O eksplozijah so poročali tudi iz bahrajnske prestolnice Maname, medtem ko je Katar izdal varnostna opozorila zaradi povečane regionalne ogroženosti.

    Galibaf je med drugim dejal, da »Združene države še vedno niso spoznale, da ustrahovanje in kršenje dogovorov nimata več posledic brez cene«. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Galibaf je med drugim dejal, da »Združene države še vedno niso spoznale, da ustrahovanje in kršenje dogovorov nimata več posledic brez cene«. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

    Trump je opozoril, da bodo ameriški napadi »še veliko hujši«, če bo Iran še naprej napadal ladijski promet v Hormuški ožini. Ob tem je izjavil, da po njegovem mnenju možnosti za premirje praktično ni več.

    Na drugi strani je glavni iranski pogajalec z Združenimi državami Mohamed Bager Galibaf poudaril, da bo Iran na vsak nadaljnji napad odgovoril z novimi povračilnimi ukrepi. Po njegovih besedah se bo pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko normaliziral le »pod iranskimi pogoji in po dogovorih, ne pa pod ameriškimi grožnjami«.

    Galibaf je ob tem tu+di dejal, da »Združene države še vedno niso spoznale, da ustrahovanje in kršenje dogovorov nimata več posledic brez cene«.

    Povečano tveganje za regionalno destabilizacijo

    Trenutno dogajanje je ena najresnejših zaostritev odnosov med ZDA in Iranom v zadnjem obdobju. Medsebojni napadi, vojaške operacije v Perzijskem zalivu ter grožnje z nadaljnjim stopnjevanjem konflikta povečujejo tveganje za širšo destabilizacijo regije in motnje v svetovni oskrbi z energenti.

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    Ameriško-iranska igra mačke z mišjo

    Hormuška ožina ostaja ena ključnih strateških pomorskih poti na svetu, saj skoznjo poteka pomemben delež svetovnega izvoza surove nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Vsako daljše zaprtje ali omejevanje plovbe bi lahko imelo občutne gospodarske in geopolitične posledice za ves svet.

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