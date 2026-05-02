Odobrili prvo zdravilo proti malariji za dojenčke

Svetovna zdravstvena organizacija je odobrila prvo zdravilo proti malariji za dojenčke, s čimer je omogočila njegovo široko uporabo po vsem svetu. V nekaterih delih Afrike se z malarijo okuži do 18 odstokov otrok, mlajših od šestih mesecev, vendar za najmlajše med njimi doslej ni bilo varnega zdravila. Dojenčke so doslej zdravili s pripravki, namenjenimi starejšim otrokom, »kar povečuje tveganje za napake pri odmerjanju, neželene učinke in toksičnost«.

Medicinski strokovnjaki upajo, da bo zdravilo Coartem Baby, ki se lahko uporablja za zdravljenje dojenčkov, težkih najmanj dva kilograma, zapolnilo vrzel v zdravljenju. Zdravilo je na voljo v obliki tablet s sladkim okusom češenj, ki se lahko raztopijo v tekočinah, vključno z materinim mlekom, navaja Guardian.

Coartem Baby vsebuje dve zdravili proti malariji, artemeter in lumefantrin, razvili pa sta ga multinacionalna farmacevtska družba Novartis, kjer so napovedali, da od prodaje zdravila ne pričakujejo dobička.

Razvoj zdravila sledi raziskavam, ki izpodbijajo zgodovinsko napačno prepričanje, da se dojenčki ne morejo okužiti z malarijo, ker ohranijo imunost, ki jim jo prenesejo matere med nosečnostjo in dojenjem.

Leta 2024 je zaradi malarije umrlo 610.000 ljudi, od tega je bilo približno tri četrtine otrok, mlajših od petih let, iz Afrike.