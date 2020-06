Odpira se severna meja

V četrtek bo Avstrija odprla meje za vsemi sosedami, tudi s Slovenijo. Kakor je povedal zunanji minister Alexander Schallenberg, za avstrijske državljane, ki se bodo vračali iz Češke, Liechtensteina, Madžarske, Nemčije, Slovaške, Švice in naše države, ne bo več potrebna karantena, prav tako ne bodo več preverjali državljanov svojih sosed. Le z Italijo bodo ostale določene omejitve, saj Avstrijci ne bodo smeli potovati v nekaj italijanskih predelov, kjer pandemija še vedno razsaja.



Ukrep Dunaja je enostranski, saj so nekatere avstrijske sosede, kakor sta Madžarska ali Slovaška, napovedale, da bodo svoje meje odprle šele 15. junija. Ko so novinarji zunanjega ministra vprašali, kdaj bodo lahko Avstrijci šli na počitnice na Hrvaško ali v Grčijo, je rekel, da bodo o tem še odločali, a da se bo to najbrž zgodilo že prihodnji teden, vsekakor pa pričakuje, da se bodo sredi meseca evropske meje začele odpirati.