Odpiranje meja bo previdno in počasno

Najprej lastniki nepremičnin



Aplikacija le prostovoljno



Bruselj – Notranji ministri EU so na videokonferenci poročali o načrtovanem sproščanju ukrepov in izmenjali informacije o notranji varnosti v času epidemije.Minister za notranje zadeveje predstavil slovenske številke v bitki proti koronavirusu, ki so »izjemno dobre«, denimo glede števila smrti na milijon prebivalcev. Tudi promet blaga iz Italije proti Hrvaški in Madžarski teče nemoteno.Na mizi je predlog, da bi na ravni EU pripravili portal, na katerem bi državljani dobivali informacije o možnostih gibanja, prestopa meja, turizma.Po besedah ministra za notranje zadeve predsedujoče svetu EU Hrvaškebi morali biti pazljivi pri odpiranju tako notranjih evropskih meja kot tudi zunanje meje. Nadzor naj bi odpravljali postopoma in najprej na področjih, kjer so tveganja manjša. Odpravljanje ukrepov bi bilo usklajeno, da bi se ognili drugemu vrhu epidemije.Pri odpiranju meja naj bi Slovenija sledila ocenam epidemiološke stroke. Minister Hojs pričakuje, da bo Hrvaška glede na dobro stanje epidemije hitro sproščala ukrepe. Že v drugi polovici maja pričakuje odprtje meje, najprej za lastnike nepremičnin.Glede Italije je položaj bolj zapleten. Neizogibno bo preverjanje zdravstvenega stanja ljudi, ki vstopajo v državo. Kot možnosti je omenil potrdila ali test ob vstopu. Na prvem mestu tudi ne bodo gospodarski interesi, temveč zdravje ljudi. »Pri odpiranju je treba biti previden ne glede na težave turističnih organizacij ali turističnega gospodarstva,« je povedal Hojs.Na vprašanje glede odprtje letališča Jožeta Pučnika Ljubljana pa je Hojs povedal, da ni resnih razlogov, da bi se letališki promet lahko začel že kmalu po prvomajskih praznikih.Avstrija je sicer podaljšala nadzor na meji Slovenijo do 11. novembra. Hojs meni, da odločitev ni posledica nezaupanja do Slovenije, temveč avstrijske želje, da deluje samostojno. Za Slovenijo glede tega težav ni, tudi za dnevne migrante ne.Glede aplikacije za spremljanje stikov okuženih je Hojs povedal, da še ni jasno, kdaj bo v uporabi v Sloveniji. Predvidoma jo bosta zagnali Nemčija in Francija, na Češkem in Poljskem pa jo po Hojsovih navedbah že uporabljajo. Uporaba aplikacije naj bi bila vsekakor prostovoljna. Dobro pa bi jo bilo treba predstaviti ljudem, da ji bodo zaupali.Glede migracij je povedal, da je bilo v Sloveniji letos že skoraj 600 prošenj za mednarodno zaščito. Kljub drastičnemu padcu marca je to še vedno več kot lani. Opozoril je tudi na nevarnost migrantskega vala, saj je v Bosni in Hercegovini več kot 6000 migrantov, ki želijo na pot v EU.