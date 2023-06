Odpiranje fronte severa in juga

V nadaljevanju preberite:

Pred odločanjem o novih javnofinančnih pravilih EU postajajo vse bolj očitna trenja in različni pogledi držav članic. Ponavlja se tradicionalna delitev med logiko severa, ki zahteva strožji režim, in željami juga, ki zagovarja bolj ohlapen sistem. Nemčija in Francija sta na različnih bregovih.

Slovenija je skupaj z Nemčijo v skupini držav, ki niso zadovoljne z dolgoročno usmeritvijo za urejanje javnih financ, ki izhaja iz predlog Bruslja. Za Slovenijo je najpomembnejši odmik od merjenja strukturnega primanjkljaja (v njem se ne upoštevajo cikel in enkratni izdatki), s katerim je, glede na bruseljsko metodologijo, vedno imela težave.