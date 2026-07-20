Odpoklic senzorične knjige za najmlajše

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da igrača senzorična knjiga iz filca Firstbook chapter 1, slovenskega uvoznika HS Plus, ne prestane mehanskih in fizikalnih testiranj. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje majhne dele, ki se zlahka odlepijo, kar lahko predstavlja nevarnost zadušitve.

Serijska oznaka izdelka je S-R1570-49-23, številka modela pa ZXZJ-001, naprodaj pa je bil v spletnih trgovinah v Sloveniji, ki jih upravlja HS Plus iz Trzina.

Uvoznik kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo in naj izpolnijo obrazec, naveden na spletni strani zdravstvenega inšpektorata zaradi vračila kupnine.