Odprta pot do britanskega državljanjstva za tri milijone Hongkonžanov

Britanski zunanji minister Dominic Raab je potrdil, da bo Združeno kraljestvo spoštovalo svoje zaveze do prebivalcev Hongkonga. FOTO: AFP

Britanska vlada je potrdila, da bo v odzivu na kitajsko potrditev spornega zakona o nacionalni varnosti , ki ga London razume kot kršitev sino-britanske skupne deklaracije iz leta 1984, trem milijonom prebivalcem Hongkonga odprla pot do britanskega državljanstva.Ukrep se bo nanašal na ljudi, ki jim je britanska kolonialna oblast pred letom 1997 podelila status britanskih prekomorskih državljanov (British Nationals Overseas – BNO), in na njihove družine. Upravičenci, kot so napovedali na britanskem zunanjem ministrstvu, bodo lahko v Združenem kraljestvu po novem brez vizuma ostali pet let, zatem pa zaprosili za polnopravno britansko državljanstvo.Britanski zunanji ministerje med nastopom v parlamentu danes poudaril, da se država ne bo izognila svoji »zgodovinski odgovornosti«. »Spoštovali bomo zavezo do tistih s statusom BNO in še naprej zagovarjali prebivalce Hongkonga.«Kot smo poročali v današnjem Delu, je sprejetje spornega zakona, s katerim želi Kitajska zadušiti protivladne proteste v mestu, odprlo vprašanje britanske odgovornosti do prebivalcev Hongkonga Vladaje presodila, da Peking z zakonom krši določila skupne deklaracije iz leta 1984, na podlagi katere je Hong­kong 13 let pozneje znova prešel pod kitajsko upravo.