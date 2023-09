Odprta vrata za ukrajinsko žito

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinska vlada naj bi danes predložila akcijski načrt za preprečevanje hitrega porasta izvoza žita po petkovem izteku omejitev EU, ki so veljale za pet vzhodnih držav članic (Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo).

Začasne omejitve, po katerih uvoz v peterico ni bil dovoljen, so bile v Bruslju odobrene maja. Argument vzhodnih držav je bil, da so njihovi kmetje ogroženi, ker na trg prihaja poceni ukrajinsko žito. Do petka je bilo na njihovo ozemlje pripeljano samo, če je bilo v tranzitu. Poleg tega so tamkajšnji kmetje dobili sto milijonov evrov pomoči iz bruseljske blagajne. Bolgarija, Poljska in Romunija so že aprila prejele še 56,3 milijona. Evropska komisija je v petek pojasnila, da ni več razlogov za podaljšanje omejitev uvoza pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen.